李在明总统警告Coupang：若损害国民利益将面临严惩

李在明总统12日表示：“（企业）因经济制裁过轻而屡屡违法”，“应使其认识到，若对国民造成损害，将面临严厉的经济制裁，甚至可能让公司倒闭。”这是他对发生大规模个人信息泄露事件的Coupang再次表明处罚决心。李在明总统当天在全程直播的部门工作报告会议上表示：“一旦违法就该引起轩然大波，但从违法后的态度来看，却给人一种‘你能拿我怎样’的感觉。”此次会议在世宗会展中心国际会议室举行。就个人信息泄露问题，李在明总统称：“受害者超过3400万人，难道不逐一提起诉讼就不予赔偿吗？”他再次强调引入集体诉讼制度的必要性，并表示：“提起诉讼反而会产生更多费用，似乎必须引入集体诉讼制度。请加快立法进程。”集体诉讼制度是指由代表当事人代表全体受害者进行诉讼，判决效力自动及于所有受害者的制度。李在明总统当天还指示，为加大对重大且反复发生的个人信息泄露事件的惩罚性罚款，应立即修改相关施行令。现行法律规定，惩罚性罚款计算为总销售额的3%，而施行令规定为最近三年平均销售额的3%。不过，由于修订法律需经过国会立法程序，李在明总统指示首先修改施行令，将罚款基准提高至以三年销售额中最高的年度为准。对此，个人信息保护委员会报告称，将以Coupang事件为契机适用惩罚性罚款，将罚款上限从销售额的3%提高至10%。李在明总统在前一天的工作报告中也曾强调：“（对于经济违法行为）应施加相应的经济负担。”尹多彬记者 empty@donga.com