韩华集团成为澳大利亚防务企业奥斯塔最大股东

韩华集团将成为澳大利亚造船及防务企业奥斯塔（Austal）的最大股东。奥斯塔是在美国小型水面舰艇、军需支援舰市场中占有率排名第一的企业。业内人士评价称，韩华集团为韩美造船合作项目“MASGA（让美国造船业再次伟大计划）”额外确保了桥头堡。澳大利亚财政部长吉姆•查默斯当地时间12日发表声明称：“对于外国投资审查委员会（FIRB）提出的不反对韩华集团将奥斯塔持股比例从9.9%增至19.9%的建议，我们予以采纳。”奥斯塔在美国亚拉巴马州莫比尔和圣迭戈等地设有造船厂，为美国海军建造并交付军舰。由于该公司是澳大利亚政府指定的战略企业，向海外企业出售股份需获得美国和澳大利亚政府的批准。韩华为加强美国防务舰艇业务，自去年起推动收购该公司股份。随后于今年3月通过场外交易收购奥斯塔9.9%的股份，并为将持股比例增至19.9%向美澳政府申请批准。美国政府已于今年6月完成审批。由此，韩华集团将超越原第一大股东塔塔朗创投（持股19.28%）。但此次增持并非以获取经营权为目的。查默斯部长亦明确表示：“韩华集团不得将奥斯塔持股比例增至19.9%以上。”韩华集团同日发表立场文件称：“将严格遵守批准条件。”随着韩华集团继美国费城海军造船厂后再次获得当地造船基地，预计其推动“MASGA”计划将更具动力。这得益于韩华集团现有造船业务能力与奥斯塔的美国舰艇建造技术、美国国防部及海军网络资源可形成协同效应。崔元英记者 o0@donga.com