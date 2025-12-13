明年世界杯票价最高暴涨五倍 韩国队三场小组赛观赛至少需86万韩元

2026年北中美（美国、加拿大、墨西哥）世界杯门票价格大幅上涨，引发希望现场观赛的足球球迷强烈不满。决赛门票价格较2022年卡塔尔世界杯最高上涨超过五倍。国际足联（FIFA）自12日起通过官网接受美加墨世界杯门票购买申请。每人每场比赛最多可申请购买四张门票。国际足联将通过抽签选定中签者，并于明年2月通过电子邮件个别通知。据美联社报道，明年世界杯决赛门票最高价格达8680美元（约合1278万韩元）。这是2022年卡塔尔世界杯决赛最高等级座席价格（1600美元）五倍以上的水平。本届赛事联合主办国美国在1994年单独承办世界杯时，决赛门票最高价为475美元。国际足联自本届赛事起引入“动态定价制”，进一步推高了门票价格。该制度根据预期需求等因素浮动票价，受关注度高的比赛价格会更高。欧洲球迷联合组织“欧洲足球支持者组织（FSE）”发表声明批评称：“票价已达到荒谬水平，这忽视了球迷对世界杯的贡献。”美加墨世界杯座席分为1至4四个类别。韩国队进行美加墨世界杯小组赛第一、二轮比赛的墨西哥瓜达拉哈拉阿克隆体育场，以及进行第三轮比赛的墨西哥蒙特雷BBVA体育场，均未设置等级最低、价格最便宜的“类别4”座席。韩国球迷可购买的最低价位座席为“类别3”。韩国队对阵欧洲区附加赛D组胜者的首轮比赛，类别3座席价格为180美元。对阵“主场球队”墨西哥的第二轮比赛，类别3座席价格为265美元。对阵南非的第三轮比赛，类别3座席价格为140美元。若想现场观看韩国队全部三场小组赛，即使购买最便宜座席也需585美元（约合86万韩元）。韩钟浩记者 hjh@donga.com