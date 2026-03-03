在野党迟至如今要求处理“大邱-庆北合并”，执政党要求“成为党论”



全南、光州行政合并特别法1日在共同民主党的主导下，在国会全体会议上获得通过。共同推进的大邱-庆北、忠南-大田合并法案则在朝野展开神经战后被推迟处理。特别是，国民力量党对大邱-庆北合并从反对迅速转变为赞成，要求一并处理，但共同民主党施压要求它向国民道歉，并把忠南-大田合并定为党论。2日，国民力量党还主张“停止地区挑拨离间”，共同民主党则针锋相对地表示“合并必须成套推进”。



不管是后来改变态度、中断阻扰议事并苦苦哀求的国民力量党，还是以此为机会干脆要让其屈服的共同民主党，主张党利党略的朝野政党都是半斤八两。在6月地方选举即将到来之际，只计算政治上得失的国民力量党一度反对合并，但随着大邱和庆北地区舆论的恶化，在“这样下去大邱市长也会被夺走”的危机感下，急忙改变了立场。对此，此次轮到共同民主党抨击称“国民力量党围绕合并法案摇摆不定”，并强硬要求国民力量党将大邱-庆北、忠南-大田合并定为党论。



目前，忠南、大田的团体长和议员们坚持反对意见，因此国民力量党改变态度的可能性很小。但并不是没有变化的余地。事实上，行政合并是国民力量党比共同民主党更积极推进的议题。去年12月，由于李在明总统的发言，合并讨论加快了步伐，但一个月前，国民力量党所属的道知事和市长宣布推进合并，特别法案也是国民力量党首先提出的。结果现在被“如果合并，谁来参选、会对执政党有利”等众说纷纭的算计所动摇，这不能不说是一件令人寒心的事情。



行政合并是通过地区均衡发展和竞争力强化，超越首都圈一极体制，克服地方消失危机的国家战略。全南-光州、大邱-庆北、忠南-大田三个地区只有在大框架下共同前进，才能真正实现协同效应。在这种合并的道路上，位于国土中心的忠南和大田不能置身事外。如果其他地区通过合并提高竞争力，只有忠南和大田落后，那么这种剥夺感怎么办? 合并法案必须在3月上旬得到处理，才能在6月3日地方选举中顺利出台合并后的特别市。需要负责任的政治决断和有密度的说服居民。

