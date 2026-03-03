“超不确定性时代伙伴”，李在明正式开展东盟外交

韩国总统李在明当地时间2日对新加坡进行国事访问，与新加坡总理黄循财举行首脑会谈，正式开始“东盟外交”。在美国关税不确定性扩散的情况下，他选择了被称为通商、能源、技术中心的新加坡作为就任后的第一个东南亚国事访问对象，开始加强战略伙伴关系。李在明当天在新加坡外交部大楼举行首脑会谈后通过共同媒体表示：“两国决定朝着反映贸易、经济、安保环境变化和技术发展的方向改善自贸协定。双方一致同意，在超不确定性时代深化合作，成为值得信赖的合作伙伴。”黄循财回应道：“新加坡与韩国作为类似立场国家，在维护自由贸易、维护以规则为基础的秩序方面有着战略性的利害关系，前途无限。”当天，两国签署了关于就改善2006年生效的《韩新自由贸易协定》开始谈判的共同宣言。两国还签署了人工智能、航天卫星等科学技术合作和小型模块反应堆合作谅解备忘录等5项谅解备忘录。李在明表示：“两国将推进人工智能合作框架的签订，在基于物理人工智的产业创新、扩大人工智能共同研究与投资等领域确保人工智能合作的推进力。”李在明还提到了韩国产业银行和新加坡主权财富基金淡马锡的资产运营公司Seviora的投资伙伴关系，并表示：“双方决定进一步战略性地推进两国间的紧密投资合作。”他还说：“两国决定扩大此前进行的国防技术共同研究，不断讨论以尖端技术为基础的国防力量强化方案。”两国首脑还就最近美国空袭伊朗等中东局势交换了意见。李在明表示：“我们评估了中东局势对全球安全和能源供应网等全球经济的影响，一致认为希望中东恢复稳定与和平。”新加坡=尹多彬记者 empty@donga.com