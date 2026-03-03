前女友被监禁16小时并遭暴打 涉“交往暴力”少年犯被判刑

一名将已分手的前女友监禁16小时并实施殴打的18岁青少年被判处有期徒刑。釜山地方法院刑事6部（部长法官 金容均）2日表示，近日对因涉嫌特殊重监禁致伤及损坏财物被起诉的A某（18岁）判处有期徒刑4年，缓期3年执行。据法院透露，A某去年7月在釜山市影岛区某公寓前，对前女友（15岁）拳打脚踢后，又辗转于自己家及市内两家酒店，持续施暴。在此过程中，竟将对方监禁长达16小时，使其无法逃脱，并对前女友的家人进行了毫不留情的威胁。由于A某持续两天的无差别暴行，对方眼部骨折，全身挫伤等，被诊断为需治疗10周。调查显示，两人于去年3月至6月交往。因A某从4月左右开始，以“穿了短衣服”、“化妆了”、“男学生搭话了”等为由多次殴打受害者而分手。但此后，A某仍持续联系受害者，确认其是否与男性通话，或以“要把你家全砸了”等言语相威胁，强迫其到特定场所。法院表示，量刑参考了A某过去曾因类似罪行两次受到少年法保护处分的前科，以及在此次案件被羁押期间仍殴打其他在押人员而受到惩罚的过往。审判庭说明量刑理由称：“毫无理由地将已分手的前恋人监禁、殴打长达数小时，且情节相当严重”，“考虑到受害者承受了巨大的身心痛苦，且强烈要求严惩等因素，即使考虑到被告人是青少年，仍难免严惩。”根据少年法，对于满14周岁未满19周岁的未成年人，考虑到其教化可能性，会以长期、短期的形式进行处分。以A某的情况，原则上需服刑4年，但如果服刑态度良好，则可能在3年后获释。釜山=姜成明记者 smkang@donga.com