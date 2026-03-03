插入希望于大阪巨蛋…找回威力的金倒永扳平比分的一击

这是一场展现“健康的”金倒永（23岁•起亚）是怎样一名球员的比赛。金倒永2日在日本大阪京瓷巨蛋举行的与日本职业棒球（NPB）阪神虎队的世界棒球经典赛（WBC）首场官方热身赛中，轰出一记扳平比分的 solo 本垒打，将韩国队从失败的危机中拯救出来。由柳志炫主教练率领的韩国队与去年中央联盟冠军阪神队战成3比3平。与读卖巨人队并称为日本职业棒球代表性人气球队的阪神队，是一支曾8次打进日本大赛（总决赛）并2次（1985年、2023年）夺冠的强队。此前在冲绳与三星队进行的最后一场练习赛中，5打数3安打（1本垒打）预热打击手感的金倒永当天贡献3打数2安打（1本垒打），表现依旧活跃。在韩国队以2比3落后的第5局上半局，1人出局的情况下，金倒永进入击球区，抓住右投手早川大贵（27岁）的变化球，轰出一支越过左侧围墙的扳平比分 solo 本垒打。金倒永表示：“专注于击球带来了好的结果。感觉比在冲绳时打击手感更好了。”言语间透露出自信。韩国队从担任首位击球手的金倒永击出三垒手前内野安打开始，第1局就火力全开。第3棒李政厚（28岁•旧金山）、第5棒文保景（26岁•LG）、第6棒安贤敏（23岁•KT）连续击出安打，仅第1局就集中打出4支安打，先得2分。当天阪神队的先发投手是去年出战24场比赛，取得12胜6败、平均自责分率1.55的“右投王牌”才木浩人（28岁）。才木当天也持续投出时速超过150公里的快速球，但韩国队击球员的球棒更为犀利。阪神队捕手伏见寅威（36岁）表示：“韩国击球员们轻松击中了‘王牌’才木的快速球，令人惊讶。”投手丘上，老将们的经验熠熠生辉。虽然先发投手郭彬（27岁•斗山）投2局失3分，未能完成原计划的3局便退场，但接替郭彬登场的投手们（卢景银-孙周永-高永表-柳贤振-朴英贤-金泽延）均未再失分，成功封锁了阪神队的击球线。第3局下半局登场的卢景银（42岁•SSG）投出1局三上三下，化解了危机。第6局救援登场的“韩国怪物”柳贤振（39岁•韩华）投2局，用34个球仅被击出1支安打，让6名击球员全部出局。虽然最快球速停留在140公里/小时中段，但通过混投仅109公里/小时的曲线球等，压制了阪神队击球员。阪神队主教练藤川球儿（46岁）将柳贤振评为当天韩国队中最令人印象深刻的选手，评价道：“虽然现在已成为老将，但展现了比以前更出色的投球。无论在心理层面还是投球层面，都堪称韩国投手群的领袖。”韩国队在防守端也展现了稳固的面貌。在3比3平局的第8局下半局，1人出局满垒的逆转危机中，卢施焕（26岁•韩华）的精彩防守阻止了球队进一步失分。卢施焕接住中川勇斗（22岁）的强袭球后，传球给捕手，将三垒跑垒员熊谷敬宥（31岁）触杀在本垒。第9局下半局，金泽延（21岁）面临1人出局满垒的危机，但野手阵容沉着防守，制造了双杀。不过，作为第2棒出战的韩裔选手泽马•约翰斯（29岁•底特律）和第4棒投手谢伊•惠特科姆（28岁•休斯顿）合计仅击出1支内野安打。柳志炫主教练仍给予坚定信任，表示：“现在只进行了一场比赛。期待他们后续能延续良好的打击手感。”韩国队将于3日在同一场地与欧力士队进行第二场热身赛。先发投手已确定为德恩•杜宁（32岁•亚特兰大）。此后，韩国队将移师东京，于5日与捷克队进行世界棒球经典赛小组赛首场比赛。大阪=李素妍记者 always99@donga.com