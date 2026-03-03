韩国电池三巨头，竞争领域超越电动汽车延伸至ESS与机器人

LG能源解决方案（LG新能源）、三星SDI、SK On等韩国国内电池三巨头2日宣布，将参加11日至13日在首尔江南区韩国国际会展中心举行的国内最大电池展会“InterBattery 2026”，展示新一代电池技术和新市场战略。今年InterBattery的特点是，企业们不仅展示电动汽车（EV）相关技术，还将展出与人工智能（AI）数据中心用储能系统（ESS）、机器人、无人机等相关的未来技术。LG新能源将展出针对韩国国内电力基础设施优化的ESS解决方案“JF2 DC Link 5.0”。该公司强调，该解决方案基于LG新能源的磷酸铁锂（LFP）电池JF2，将于5月起正式量产，旨在增强火灾安全性，并提高安装与运营效率。LG新能源还将介绍其电池在高增长潜力的机器人及无人机领域的应用案例。计划展出LG电子的家居机器人“LG CLOi”和Bear Robotics的自主移动机器人“Carti 100”等。三星SDI将重点推出能最大限度减少人工智能数据中心电力空白的超高功率电池。代表性展品包括基于方形电池“U8A1”的不间断电源系统，以及应用高功率、高容量圆柱形电池的电池备份单元解决方案。还将展出用于ESS的一体化电池解决方案“三星电池盒（SBB）”。此外，计划介绍目标明年量产的全固态电池搭载于机器人的“物理人工智能”应用案例。SK On则将ESS作为核心业务推出。将展示能量密度高的LFP软包电池和强化稳定性的集装箱式ESS解决方案。在机器人领域，将展出基于镍含量高、能量密度也高的高镍三元系电池的现代威亚物流机器人（AMR）。该机器人正应用于现代汽车集团Metaplant America（HMGMA）等产业现场。朴贤益记者 beepark@donga.com