特朗普打击伊朗后，又祭出亲美的“委内瑞拉模式”

美国总统特朗普当地时间1日在接受《纽约时报》采访时，就最近在美国和以色列空袭中死亡的伊朗最高领导人哈梅内伊之后谁将领导伊朗表示："有三人是非常好的选择。"但他没有透露具体姓名，只是说，"首先应该结束战争"。他还就今后伊朗体制提出了基于民众起义的政权更迭和维持现领导层、对美国采取友好政策的委内瑞拉模式。对此，《纽约时报》评价说，"提出了看起来相互矛盾的多种构想"。特朗普当天在接受《纽约时报》约6分钟的电话采访时，提到了伊朗国民推翻现有政府的剧本。他声称，希望在伊朗政教一体体制下行使巨大影响力的革命卫队干部们将武器交给国民，并表示，"他们真的会向伊朗国民投降"。但特朗普表示："我认为我们在委内瑞拉做的事情是完美的剧本。"今年1月，美国在委内瑞拉强掳马杜罗总统后，与临时总统罗德里格斯等现有权力层保持合作关系。他对只清除主张反美的最高领导人、维持现有官员及军队精英的相当部分、诱导他们与美国合作的方式表示满意。分析认为，这暗示着伊朗也可以适用这一规定。对于特朗普同时提及民众颠覆政权和维持委内瑞拉式政权这一相反的选择，《纽约时报》指出，"这表明，特朗普政府对今后数周战场局势和伊朗德黑兰组建替代政府的过程仍感到相当的不确定性"。特朗普就攻击伊朗的时间表示："本来打算进行4周至5周，我们拥有大量的弹药。"此外，特朗普当天在"真实社交"上公开的演讲视频中表示，与伊朗的战斗行动"现在还在全面持续"，"将持续到我们的所有目标实现为止"。他在确认伊朗反击导致3名美军死亡的事实的同时，还表示："可悲的是，在（战争）结束之前，可能会有更多的牺牲。"这表明，即使承受一定程度的牺牲，也要彻底结束与伊朗的战争。对此，也有评价认为，这与特朗普一直表现出的外交安保战略截然不同。特朗普一直强调"美国优先主义"，对美军深入中东等地区纷争的情况持否定态度。