三种心境引领收尾之作



我仍记得第一次读者见面会。那是我出版首部作品后首次与读者相见。当时，我以为自己已耗尽全部运气。从在常去的咖啡馆写作的文艺青年，到举办见面会的作家，这一转变实属不易。然而，我因担心无人出席无名作家的活动而彻夜难眠。即便如此，我仍对哪怕仅有一位读者阅读我的作品心怀感激，为此通宵准备礼物。与忧虑相反，我遇到了温暖的读者。我们分享关于书籍、生活与文字的见解，共度愉快时光。那份感动如此充盈，使我难以掩饰雀跃的心情。我不断在心中默念：务必保持沉稳。



见面会结束后，我送别了读者。不知何时才能再度出书并举办这样的活动，因此我想将读者们离去的背影也珍藏于心。空荡荡的咖啡馆里，一位看似高中生的读者留到了最后。当我询问是否还有话想说时，得到的回答即便过去十年仍历历在目，令我正襟危坐。“我想看到见面会圆满结束。就像用心读完最后一页那样。”



我的座右铭始终如一：务必善始善终。所谓座右铭，即是常置座旁用以自勉之言。对于工作、人际关系以及所有从事之事，我时刻告诫自己要妥善收尾。于我而言，善始善终意味着尽心尽力。始终如一的初心、真挚诚恳的真心、竭尽全力的诚心。将这初心、真心与诚心，三种心境固执地坚持到最后。



作为已有十四年经验的作家，穿梭于影像与文字之间，经历多人协作与独立创作，我领悟到：在分秒必争的创作现场，富有热情者众多，但能妥善收尾者却出乎意料地少。唯有将初心、真心与诚心紧密交织、扎实系结，方能实现圆满的收尾。而抵达此境的过程，注定枯燥而艰辛。



虽是陈词，但心境至关重要。正因如此，心境也最为困难。因其无形无体、无法捉摸，且时刻可能动摇。我执着于一次次扶正摇曳之心，将其牢固系紧。即便耗费时间，仍反复打磨，力求寸进。



我时常检视自己是否仍怀着创作首部作品时的初心、送别读者时的真心、为作品画上圆满句号时的诚心。因为我深信，某处定有愿将作品用心读到最后一页的读者。即便并非才华横溢的作家，只要能扎实完成每一次收尾，即便未来我的作品被重新发现并阅读，我亦能心怀坦然。



“若论可自夸之处，唯有至今仍如练习时期一般全力以赴。即便撰写短文，也如同自我鞭策般告诫自己：勿出妄言，务求诚恳，纵如沙粒般细微，亦要言说真实。然而，仅凭‘努力’二字，似乎难以掩盖才华的不足。”对作家朴婉绪此言深有同感，仅写作十余年的我今日仍再次立誓：全力以赴，尽心而为。

