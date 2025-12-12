在统一教风暴中，李在明政府首名部长落马

李在明总统11日接受海洋水产部长全载秀的辞职，全载秀涉嫌从统一教收受钱财。这是李在明政府上台后，现任部长首次辞职。此前以国民力量党议员为中心提出的统一教金援争议扩散到整个执政党，在野党要求“接受统一教特检”，展开了攻势。总统室当天发表声明说：“李总统将接受全部长的辞呈。辞呈将按程序进行处理。”据悉，李在明当天上午在与高层幕僚们的会议上决定接受全载秀的辞呈。总统室人士表示：“对于被怀疑与统一教有牵连的高层人士，总统并没有给出有关去留的指导方针。总统已经表示，‘不分朝野，都会进行严格的调查’，因此相关人员应根据情况做出合理的进退决定。”全载秀当天上午结束访美日程回国后表示，“辞去部长职务，堂堂正正地回应（疑惑），是作为公职人员应该做的事情。不能因为虚假事实而使政府发生动摇”，表明了辞意。但他表示：“非法收受金钱的说法非常明显是毫无根据。我绝对没有非法收受任何金钱。”据悉，统一教世界本部长尹永浩（音）在接受特检调查时曾供述称，“2018年至2019年，向全载秀赠送了装有3000万至4000万韩元现金的购物袋和卡地亚、宝格丽手表等”。被怀疑与统一教有牵连的统一部长郑东泳当天通过声明，承认与尹永浩有过一次会面，但否认了收受钱财的疑惑。郑东泳表示：“2021年9月第一次见到尹某，但此后从未有过联系或见面。自从政起，名字从未出现在不光彩的事情上。（收受钱财）纯属谣言。”不过，据悉，郑东泳在会见尹永浩之前的2021年5月，不仅参加了统一教设立的非政府机构“天宙和平联合”湖南、济州地区主办的活动，还在就任统一部长后的今年8月向统一教主管的统一活动发送了贺词。国民力量党将执政党人士牵涉疑惑定性为“统一教门”，要求进行特检。该党代表张东赫当天在党最高委员会议上表示：“共同民主党不要回避，要接受特检。”改革新党代表李俊锡也表示：“如果共同民主党想摆脱疑惑，就接受特检。”尹多彬记者、李知云记者 empty@donga.com、easy@donga.com