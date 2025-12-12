《K-POP猎魔女团》主创入选《福布斯》全球最具影响力女性百人榜

韩国流行音乐动画片《K-POP猎魔女团》的女团主角主人公女子组合Huntrix（如图）及其导演麦琪•姜入选美国经济专业杂志《福布斯》评选的“全球最具影响力女性100人”榜单。10日（当地时间），《福布斯》在发布年度最具影响力女性排名时，将“《K-POP猎魔女团》的女性们”列为第100位。这其中包括Huntrix成员鲁米、米拉、乔伊以及制作团队等参与该作品的众多女性。《福布斯》解释称：“执导了Netflix史上收视率最高影片的导演麦琪•姜和创作歌手李在等，共同创造了2025年最强大的文化现象。作品的人气和未来潜力是《K-POP猎魔女团》的女性们入选全球最具影响力女性100人的原因。”此外，韩国女性中新罗酒店社长李富真和Naver代表崔秀妍分别位列第90位和第91位。她们在上一年度分别排名第85位和第99位。《福布斯》介绍称，李社长是已故三星前会长李健熙的长女，因其卓越的商业能力而有“小李健熙”之称。崔代表是Naver的第二位女性代表，在2022年就任时，是除创始人之外最年轻的代表。位列第三的日本首相高市早苗是唯一进入前十的亚洲女性。《福布斯》称其为“领导着规模达4.2万亿美元国内生产总值（GDP）国家的首位女首相”，并指出，“其以大胆且具争议性的言论受到关注。”今年位居榜首的是欧盟（EU）执行委员会主席乌尔苏拉•冯德莱恩，她已连续四年保持第一。《福布斯》自2004年起，根据财富、影响力、活动范围等指标评选最具影响力女性100人。此次入选女性的经济实力总计达37万亿美元（约合5京4390万亿韩元）。金允珍记者 kyj@donga.com