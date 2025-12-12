诺贝尔和平奖得主马查多 冒死奔赴挪威领奖

“无数人冒着生命危险助我脱身。”这是经过乔装打扮，从委内瑞拉藏身处脱身后，于当地时间11日抵达挪威首都奥斯陆的2025年诺贝尔和平奖得主、委内瑞拉反对派领袖玛丽亚•科里纳•马查多（58岁）的感言。当天凌晨，她身着牛仔裤和羽绒服出现在奥斯陆一家酒店，与支持者拥抱。马查多在接受英国广播公司采访时表示，最近16个月她“未能与任何人接触或拥抱，包括自己的三个孩子”。自2013年起，由于面临尼古拉斯•马杜罗总统铁腕统治下的拘留威胁，她一直过着隐居生活。同时，她也被通缉并禁止出境。事实上，在奥斯陆见到马查多的支持者们不断高呼西班牙语“勇敢（valiente）”，并齐唱委内瑞拉国歌回应。马查多强调，尽管马杜罗政权将其视为“逃犯”并声明一旦回国就会将其逮捕，但她“当然会返回（委内瑞拉）”。她还谴责马杜罗政权并非普通的独裁政权，而是参与毒品和人口贩运等的犯罪组织。马查多因领导民主化运动，对抗实施反对派镇压和选举舞弊的马杜罗政权而获得诺贝尔和平奖。为出席颁奖典礼，她在美国掩护下离开委内瑞拉藏身处前往奥斯陆。但由于恶劣天气等原因行程延误，她未能参加9日的颁奖仪式。其居住在美国的女儿安娜（34岁）代母亲领奖。马查多逃离委内瑞拉的过程高度保密，堪比间谍电影。据《华尔街日报》等媒体报道，马查多头戴假发并乔装打扮，在10小时内通过了超过10个军事检查站。随后她乘坐小艇穿越加勒比海，前往邻近的荷兰属地库拉索岛。她在那里换乘私人飞机前往挪威。据悉，委内瑞拉反对派秘密组织积极参与了此项行动，为此筹备了至少两个月。尤其是近期，美国总统唐纳德•特朗普将马杜罗总统定性为“毒品走私集团头目”，并持续在加勒比海地区击沉委内瑞拉船只，导致该地区军事紧张局势急剧升温，这也成为此次行动的变数。据悉，反对派秘密组织为免马查多一行所乘小艇被误认为毒品运输船，与美军保持着实时沟通。事实上，据称在马查多一行穿越加勒比海期间，两架美国海军F-18战斗机进入委内瑞拉湾，进行了约40分钟的小半径盘旋掩护飞行。《华尔街日报》称，这是自今年9月以来美军飞机最接近委内瑞拉领空的事件。巴黎=刘根亨 常驻记者、李知允记者 noel@donga.com、leemail@donga.com