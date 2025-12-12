韩美对朝协议体即将启动……起到防止“直接交易脱轨”的安全阀作用



据悉，韩美正在推进年内成立协调对朝鲜政策的定期会议机制。外交部表示，“韩美从几个月前开始就为举行全面合作对朝政策的定期会议方案进行了实务层面的讨论”，计划不久后调整会晤的形式、时间和出席人员等，启动协议体。政府高官解释说：“考虑到与朝鲜的对话，韩美要建立随时见面、协调政策、共享情况的框架。”



此前，韩美一直忙于关税和安保磋商，完全没有协调对朝政策，这是事实。李在明总统在8月的首次韩美首脑会谈上表示，将根据特朗普总统对朝对话的姿态发挥“陪跑者”的作用，也许这就是全部。在此期间，美国主张“朝鲜无核化”，特朗普总统却称朝鲜为“拥核国”，在最近公布的国家安全战略中，甚至没有提及朝鲜。在韩国政府内部，统一部长在没有部门间协调的情况下，公然主张调整韩美联合军演。



韩美之间之所以需要协调对朝政策，是因为韩美双方如此难以保持口径一致，最终只提高了拒绝一切对话的朝鲜国务委员长金正恩的立场。特别是，美国驻韩大使代理凯文·金最近接连会见韩国政府高层人士，对“联合军演调整论”等对朝柔和论提出了问题。因此，为统一对朝信息韩美之间急需进行讨论的声音越来越大。特朗普总统很有可能以明年4月访问中国为契机，再次推进与金正恩的会面，因此时间并不充裕。



韩美为了协调立场，首先应该重新确立韩国作为李在明总统自封的陪跑者的作用。从特朗普总统不可预测的风格和“美国优先主义”谈判基调来看，朝美直接交易很有可能导致只有韩国顶着朝鲜核武器生活的结果。最近美方提出“超速”问题，也可能是不满于像缩小韩美联合军演规模一样，陪跑者先行公开跑手自己真正要打的谈判牌。韩美首先要仔细检查路线图。特别是为了不误入歧途，设置安全阀才是陪跑者的重要任务。

