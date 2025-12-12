研究报告：“到2029年，韩国人工智能等尖端产业人才最少缺口达58万人”

据预测，今后5年内，人工智能等尖端产业领域将至少缺少58万名人才。韩国理工科就业者的平均年薪只有医生年薪的三分之一，因此日后吸引优秀人才到理工科的动力也很弱。大韩商工会议所委托韩国科学技术企划评价院研究委员金仁子制作的《理工科人力不足实态和改善方案》报告11日显示，2025年至2029年，韩国理工科尖端产业人力不足规模将达到58万人，其中高级人才28.7万人，中级人才29.2万人。尖端产业有人工智能、云计算、大数据等。大韩商工会议所强调，相关人力缺口部分是“最小值”。随着人工智能投资呈几何级数增长，人力不足有可能进一步增加。大韩商工会议所表示：“明年微软、亚马逊、谷歌、甲骨文等美国大型科技公司的投资规模将达到5200亿美元（约765万亿韩元），人力不足现象将更加严重。”韩国理工科人力不足的原因是低出生率导致学龄人口减少和高级人力流入理工科减少。从2025学年理科最上位1%以内学生的升学情况来看，76.9%的学生升入医科大学。理科普通学科的升学者每10名中只有1名（10.3%）。金仁子指出：“韩国代表性理工科大学韩国科学技术院为了2021-2023年进入医科牙科大学而退学的学生达182名。”最终有意见指出，应该进一步提高理工科人力的报酬。报告援引韩国银行和保健福利部的资料表示：“在国内工作10年的理工科就业者的平均年薪为9740万韩元，仅为医生平均年薪（3亿韩元）的三分之一。” 与在海外就业10年的理工科人力的平均年薪3.9亿韩元相比，只有四分之一。在职业稳定性方面，理工科和医学系的差异也很明显。韩国职业能力研究院的调查显示，理工科新博士学位者的30%处于未就业状态，临时工比率也达到21.3%。相反，医生在所有年龄段都保持着100%的就业状态。大韩商工会议所产业革新本部长李钟明（音）表示：“如果不把生死寄托在人工智能领域，就等于韩国制造业没有未来。当务之急是建立国内外人才聚集在新技术领域的奖励结构。”朴贤益记者 beepark@donga.com