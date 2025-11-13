曾背大的弟弟生还希望破灭 消防员与家属共同落泪

“原以为他可能还活着……”12日上午，蔚山南区中央医院殡仪馆。在蔚山火力发电厂锅炉塔坍塌事故中遇难的金某（63岁）的灵堂前，金某的妹妹哽咽道：“事故突如其来，连遗像都未能及时准备。”金某是事故次日7日上午被确认位置的3名被埋人员之一。但由于残留结构物存在坍塌风险，搜救工作被迫延迟，直至消防当局于11日对锅炉塔两侧两台机组实施爆破后，才得以收殓遗体。据悉，金某的妻子因失踪时间过长，承受着极度压力与疲劳，身体已十分虚弱。大姐（75岁）含泪表示：“弟弟在七兄妹中排行第六，母亲早逝，是我背着他长大的。看到事故消息时，根本未曾想象会是自己的弟弟。”据了解，身为焊接技工的金某出生于釜山，从青年时期直至最近一直在蔚山地区各个工地工作维持生计。他此次参与蔚山火力发电厂锅炉塔拆除的“脆弱化作业”，在25米高处工作时，与其他6名作业人员一同被坍塌的结构物埋没。金某的大姐说道：“消防员确认被埋弟弟身份后，流着泪说‘没能救出感到很抱歉’，我们也随之落泪。一定要转达感谢，感谢他们在危险环境中坚持搜寻到底。”消防当局继前一天发现金某后，于当天上午5时19分许，在锅炉塔5号机组废墟中又收殓了一具60多岁男性李某的遗体。李某于前一天下午10时14分许被确定位置，救援队经通宵搜救后最终发现。当日，李某遗体被临时安放在南区蔚山医院殡仪馆，馆内整日弥漫着沉痛氛围。截至事故发生一周的当天，此次事故7名被埋人员中，官方确认死亡人数已增至5人，剩余被埋人员为2名。消防当局正全力开展对剩余2名被埋人员的救援工作。投入搜救的力量包括70余名救援队员和40名民间拆除专家等共110余人。其中1人位置已确定，另1人位置尚未明确。为搜寻失踪者，已调动搜救犬与埋没探测仪等先进设备。消防当局相关人士表示：“尽管存在二次坍塌风险且废墟众多导致作业艰难，但我们将竭尽全力，让救援对象早日回归家人怀抱。”蔚山=崔昌焕记者、蔚山=都英振记者 oldbay77@donga.com、0jin2@donga.com