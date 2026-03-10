青瓦台：“考虑扩大下调油类税幅度……认真讨论提前制定补充预算问题”

“应该考虑到最坏的情况，以常非规的认识制定先发制人的对策。”李在明总统9日在紧急经济检查会议上作出上述表示。随着美国、以色列和伊朗战争进入长期化局面，李在明流露出中东风险有可能正式转移到金融、实体经济的担心，向政府强调迅速应对的必要性。政府在当天的会议上不仅报告了从本周起实行油价最高价格制，还报告了扩大下调油类税和油类价格支援方案等。韩国政府为应对美伊战争长期化，还打开了编制“油价补充预算”的可能性。● 油类最高价格制将从本周开始实行总统政策室长金容范在当天会议后的新闻发布会上表示：“政府特别关注炼油公司或加油站涨价时快速上涨、下降时缓慢下降的不对称性。根据石油事业法，为了在本周内实行最高价格制，将迅速制定告示等相关程序。”据悉，李在明也要求“尽快推进最高价格指定制”，以确保汽油、柴油价格的预测可能性。《石油事业法》规定，油价暴涨时，政府可以向炼油企业、销售企业等规定最高销售价格。这是自1997年油价自律化以后，时隔30年再次采取限定汽油、柴油等最高价格这一举措。金容范表示：“如果实行的话，基本上会以两周为周期进行设计。如果以（中东）情况发生之前的价格为基准，设定为最高价格，那么第一个最高价格可能会低于现在市场上消费者遇到的价格。”李在明还指示要仔细研究扩大油类税下调幅度的措施或对油类消费者的直接支援措施等缓解油价上涨带来的国民负担的方案。青瓦台还打开了所谓的“油价补充预算”的可能性。金容范就补充预算相关提问表示：“有直接受到打击的产业，也有消费者，包括各种市场措施在内，大韩民国经济不受损失成为首要课题。因此，需要追加财源也是需要认真思考的情况。”他还说：“如果当前形势在规定的（预算）限度内进行，就不能实行最高价格制。10天内出现了很多必要的财源。”李在明还提到：“对于恶意利用困难的市场环境谋取不正当利益的势力，要严惩。”金容范强调：“为了实行有效的制度，将以国税厅等为中心仔细观察市场是否存在限制竞争的因素，是否存在串通或逃税等扰乱市场或非法行为。相关机构将积极调查炼油公司串通与否及加油站价格调查、税务验证、揭发假石油的现场检查等。”● 行使优先权从产油国购买2000万桶原油金容范表示：“如果行使优先购买权，我们也可以接收与产油国共同储备的2000万桶。石油公社的海外生产部分也可以转移到国内。”目前，受霍尔木兹海峡封锁影响的原油进口量为每天170万桶，而韩国储备的石油量为1.9亿桶，可以持续208天。金容范解释说：“通过具有战略合作关系的国家，确保不通过霍尔木兹海峡的货量，从中长期来看，将把原油进口线向中东以外地区多元化。”李在明还表示：“希望积极应对韩国经济的血脉——金融、外汇市场变动性的扩大。”他还强调，要积极扩大5日在临时国务会议上提到的100万亿韩元规模的市场稳定项目，“政府和中央银行层面的追加措施也要先发制人”。金容范表示：“中央银行在稳定国债市场方面发挥了很多作用。”申圭鎭 newjin@donga.com