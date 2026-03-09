

“所以请你，就让我这样吧！”——摘自帕特里克•聚斯金德《夏先生的故事》



十岁左右时，母亲递给我一本她喜欢的书——帕特里克•聚斯金德的《夏先生的故事》。母亲补充道：“夏先生太悲伤了，我嚎啕大哭。”是因为年纪太小了吗？我当时并不觉得这本书里的夏先生悲伤。



二十岁时，我来到了首尔。我无法估量、无法预料、也无法应对的事情时时发生，而我哪一件都没能处理好。在找房子、准备搬家的时候，我再次看到了《夏先生的故事》的封面。夏先生仍在努力地走着，握着他那根大大的手杖。



下着可怕冰雹的那天，主人公的父亲叫住了像往常一样无情行走的夏先生。主人公在父亲的车里，比平时更近地看到了夏先生。父亲对他说，这样走下去会死的，上车吧。于是夏先生说：“所以请你，就让我这样吧！”



是让我就那样死掉吗？还是说，“我自己也正因为害怕那个才这样走着，所以别管我”？不知不觉间，我的眼泪掉了下来。只觉得夏先生太悲伤了。他每天每天走好几个小时，但最终也没能逃离他想要逃离的某种东西。他那永无止境的脚步就是证明。



然而，我并不认为这证明了我的成长。我只是明白了，人有时会因过于痛苦，而不得不将自己埋藏于某处。而埋藏本身，或许正是为了挣脱而做的挣扎。所以，就算他仍在某处这样行走着，我也无可奈何，只能任由他去。因为那是我无法估量的努力。但愿他不必喊出“请你让我这样吧！”

