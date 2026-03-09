驻韩美军被抽调到中东…“战略灵活性扩大”正式启动

据指出，随着美国与伊朗战争导致驻韩美军被抽调到中东成为现实，唐纳德•特朗普政府所宣称的扩大驻韩美军战略灵活性已正式启动。在国际冲突扩散的背景下，美国去年12月通过国家安全战略等，要求韩国主导对朝防御，驻韩美军被抽调到冲突地区的情况可能会扩大。据政府消息人士8日透露，5日至6日期间大量停靠在京畿道平泽市乌山空军基地的C-17等美军大型运输机，其中相当一部分已离开乌山基地。据民间航空追踪网站显示，从乌山基地出发前往美国阿拉斯加空军基地的C-17运输机至少有6架，其中一架经德国于7日抵达中东。另一架C-17运输机也于8日沿相同航线飞越大西洋。韩国军方内外普遍认为，这些运输机上很可能装载了爱国者导弹发射架或导弹等武器。驻韩美军兵力被抽调到中东，距离去年6月美国为突袭伊朗核设施的“午夜锤（Midnight Hammer）”行动而轮换部署到中东的爱国者炮台，于去年10月左右重新部署到韩国，仅过去了约五个月。一位前军方高层相关人士表示：“驻韩美军不能成为战略灵活性例外的这一事实得到了确认”，“战略灵活性包含灵活进行韩美间关于驻韩美军兵力抽调协商的内容，因此美国今后很可能简化协商或通报程序。”孙孝周记者、朴勋相记者 hjson@donga.com、tigermask@donga.com