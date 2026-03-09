继原油之后，半导体、肥料也受影响……封锁霍尔木兹海峡的恐惧愈演愈烈



随着美国、以色列和伊朗的军事冲突延宕，冲击波已经超越中东产原油供应的差池，扩散到了韩国的主力产业。因为用于半导体生产的原料气体、肥料生产用氨、石油化学原材料等主要依赖于中东国家。如果国际油价暴涨，再加上半导体等主力产业也出现问题，预计对今年2%的增长目标也会产生负面影响。



关于中东事态，三星电子、SK海力士等半导体企业最大的担心是用于半导体生产的天然气的供需问题。氦气用于冷却半导体晶片，去年国内进口量的65%来自霍尔木兹海峡内的卡塔尔液化天然气成套设备。最近该设施因伊朗的攻击而停止运转。用于半导体蚀刻的溴气进口的98%依赖于战争当事人以色列。韩国虽然有些储备，但难以长期坚持。



农业也进入了紧急状态。氮肥的主要原料氨、磷肥原料硫磺的主要出口国大部分是卡塔尔、沙特阿拉伯、阿联酋、伊朗、阿曼等中东国家。这些都是提炼、处理液化天然气和原油过程中生产的的副产品。全球尿素出口量的35%和硫磺的45%通过霍尔木兹海峡出口。海峡封锁后不到一周，化肥的国际价格就因供不应求而暴涨。预计这将对包括韩国在内的全球粮食生产产生负面影响。



再加上海峡封锁导致“石油化学的大米”石脑油的进口中断，预计韩国石脑油的库存将在两周后见底。据悉，以石脑油为原料的韩国最大乙烯生产设施丽川NCC上周向顾客公司通报称：“由于不可抗力因素，有可能无法供应产品。”如果封锁延长，塑料、合成纤维等化学产品的国内供应就会出现问题。



如果独自引领韩国出口的存储器半导体因原料采购失败而出现生产差池，韩国经济将受到巨大冲击。如果国际油价突破每桶90美元大关，再加上化肥不足导致国内外粮食价格暴涨，滞胀的可能性也会增大。韩国政府和相关企业要应对中东危机长期化、原料生产设施被破坏的情况，尽快寻找第二、第三供应线，同时要试探韩国国内代替生产的可能性。

