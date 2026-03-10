“汽车旅馆连环杀人案嫌疑人金素英个人信息被公开”，年仅20岁

首尔北部地方检察厅9日表示，经个人信息公开审议委员会审议，已在其官网公开了因涉嫌在首尔江北区水逾里汽车旅馆等处，向男性投喂含药物饮料致2人死亡而被拘留的嫌疑人金素英（20岁，照片，音译）的姓名、年龄及面部照片（mugshot）。正在确认金素英是否还有其他罪行的警方表示，已追加确认2名疑似受害者的男性。警方已于上月19日以涉嫌杀人、特殊伤害及违反《毒品类管理法》将金素英拘留并移交检察机关。她涉嫌从去年12月至今年2月，分3次向3名20多岁男性递上含有苯二氮卓类药物的饮料，导致2人死亡、1人受伤。警方在调查金素英的过程中，发现了除现有3名受害者外，她还曾对另外2名男性作案的线索。首尔地方警察厅厅长朴正保当天上午在例行记者会上表示：“已确保（关于2名追加受害者的）情况证据及相关人员陈述，若嫌疑得到认定，将以追加罪行移送。”警方调查结果显示，金素英在作案前曾利用生成型人工智能ChatGPT搜索“安眠药和酒一起喝会死吗？”等内容，作案计划周密。警方通过金素英的手机确认了这些ChatGPT搜索记录，从而适用了杀人罪而非伤害致死罪。调查显示，金素英在作案后为制造不在场证明，曾通过KakaoTalk给失去意识的受害者发送“本想叫醒你，但你睡着了，我先走了”等信息。据悉，金素英在精神病态诊断测试中得分为25分（满分40分），被归类为具有精神病态倾向。高真荣记者 goreal@donga.com