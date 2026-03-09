以色列首次空袭德黑兰石油设施，伊朗对炼油设施发动回击

以色列当地时间8日袭击了伊朗首都德黑兰南部的石油储藏设施，造成4人死亡。《华盛顿邮报》报道说，这是美国和以色列2月28日开始对伊朗发动攻击之后，伊朗的民间石油设施首次成为攻击对象。有分析认为，此前一直集中在导弹和核等军事设施的美国和以色列的攻击，可能还会延续到堪称伊朗经济心脏的能源设施上。据《以色列时报》等媒体报道，当天以色列空军空袭了德黑兰的4个石油储藏所和1个石油运输中心。为伊朗军事设施提供电力的能源园区也遭到袭击。此次袭击造成巨大的火焰和浓烟滚滚，笼罩在德黑兰上空。伊朗国家石油产品配送公司代表克拉玛表示：“石油设施受到了损失，但火灾已经扑灭，还有充分的石油储备量。”伊朗强调遭到袭击的设施是民用设施，并谴责以色列。出于回击层面，伊朗也对以色列北部据点城市海法的炼油设施进行了攻击。有预测称，如果针对能源设施的攻击扩大，已经呈现直线上升趋势的国际油价将更加不稳定。伊朗在开战后已经空袭了沙特阿拉伯、阿联酋、卡塔尔等能源设施，并对被认为是全世界核心原油运输路线的霍尔木兹海峡进行了封锁。特别是，以色列对得到伊朗支援的武装团体真主党的据点黎巴嫩首都贝鲁特进行了大规模空袭。此前，以色列集中空袭贝鲁特南部外围地区，但当天还对中心地带进行了攻击。当地媒体报道说，在此次战争中，以色列空袭贝鲁特市中心尚属首次。以色列主张，此次攻击是针对伊朗革命卫队指挥官的精密打击。另外，以色列正在准备向黎巴嫩投入大规模地面部队。此外，伊朗安全首脑、最高国家安全委员会秘书长拉里贾尼8日通过X声称，“接到了俘虏多名美国军人的报告”。但是，对于俘虏人数和俘虏过程等问题，他并未作出任何具体表态。拉里贾尼还说：“虽然美国主张他们已经战亡，但真相无法长期隐瞒。”美国中央司令部发言人蒂姆·霍金斯反驳称：“伊朗政权为了散布谎言和欺骗（大众），正在动用一切手段。”柳根亨 noel@donga.com