三星SDI将公开用于物理人工智能的全固态电池

三星SDI将参加11日至13日在首尔江南区COEX举行的韩国最大电池展览会“InterBattery 2026”，公开用于物理人工智能（Physical AI）的全固态电池样品。三星SDI 9日表示：“计划首次公开正在为物理人工智能专用研发的内胆包型全固态电池。”相较于电动汽车，机器人需在更小的空间内装载续航时间更长的电池。并且，每次移动时瞬间功率需求会上升，因此电池的输出功率也必须出色。三星SDI正在为机器人研发采用固体电解质、稳定性高且能量密度高的全固态电池。三星SDI说明道：“目标是2027年下半年实现量产。”LS集团方面，LS MnM、LG Materials、LG Alsco等7家子公司将全体出动参加InterBattery 2026。LS集团计划以“电池产业的开始与结束，LS与您同在”为主题，展示从电池材料到储能系统（ESS）平台等贯穿电池产业整体的集团技术实力。据韩国电池产业协会透露，今年InterBattery将有来自14个国家及地区的667家企业参展，共设2382个展位。其中182家为来自美国、澳大利亚、加拿大、德国、中国、日本等国家的海外企业。为支持韩国企业扩大海外交流与市场进军，还将举办国内外相关机构的研讨会等活动。朴钟敏记者 blick@donga.com