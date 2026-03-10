BLACKPINK新专辑《DEADLINE》跻身公告牌200强专辑榜第8位

据报道，女团BLACKPINK（照片）的第三张迷你专辑《DEADLINE》在美国公告牌主要专辑榜“公告牌200”中排名第8。据当地时间8日公告牌排行榜消息，BLACKPINK上月27日发行的迷你专辑《DEADLINE》在统计期间录得相当于5.2万张的“专辑销量单位（Album Units）”，位列第8。“公告牌200”根据将实体唱片销量、流媒体播放量、数字音源下载次数等换算成专辑销量的“专辑销量单位”进行排名。公告牌分析称，“CD销量占专辑首周销量的94%，包含照片卡和海报等的13种CD版本带动了销量。”BLACKPINK自2022年9月发行第二张正规专辑《BORN PINK》后，时隔3年零5个月以完整阵容回归。公告牌称，“BLACKPINK凭借首次在‘公告牌200’中排名第一的《BORN PINK》之后，成员Jennie、Jisoo、Lisa、Rosé均发行了个人专辑，且都进入了公告牌专辑榜”。本周“公告牌200”榜首由美国流行歌手布鲁诺•马尔斯时隔10年发行的正规专辑《The Romantic》占据。这是马尔斯自2013年发行第二张正规专辑《Unorthodox Jukebox》后，时隔13年再次登上该榜单首位。史智媛记者 4g1@donga.com