黄仁勋将赴庆州 称“将有让韩国国民欣喜的发布”

英伟达（NVIDIA）首席执行官（CEO，见图）黄仁勋在出席“2025年亚太经合组织（APEC）工商领导人峰会”前夕表示，将加强与韩国国内企业的合作。28日（当地时间）黄仁勋在美国华盛顿举行的英伟达开发者大会（GTC）上表示，“韩国的所有企业都是我的朋友和良好伙伴”，并称“将有让韩国国民和美国总统唐纳德•特朗普真正高兴的发布”。黄仁勋提及三星电子、SK集团等韩国企业，并表示“发布还需要等待几天”。由于黄仁勋将亲自出席31日在庆尚北道庆州举行的亚太经合组织工商领导人峰会，因此有预测认为现场将有“惊喜发布”。业界认为，此次发布内容将是加强韩美民间半导体联盟。英伟达可能宣布向国内企业供应自家人工智能（AI）半导体，并从三星电子或SK海力士采购高带宽内存（HBM）、DRAM、NAND闪存等存储器半导体的合作方案。由于英伟达正与现代汽车携手培育AI人形机器人相关产业，因此也有预测认为将扩大机器人产业相关联盟。此前，彭博社等外媒报道称，黄仁勋在访问期间计划宣布与三星电子、现代汽车等国内主要企业签订新的图形处理器（GPU）供应合同。彭博社报道称，“对于难以进入中国市场的英伟达来说，与韩国企业的新合同将有助于扩大市场。”黄仁勋计划在30日于首尔江南区COEX举行的英伟达图形处理器GeForce韩国上市25周年活动之前，与三星电子会长李在镕、现代汽车会长郑义宣等人会面。31日，他计划在庆州进行亚太经合组织工商领导人峰会特别演讲。李栋勋记者 dhlee@donga.com