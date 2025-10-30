韩国为APEC峰会优化旅游基础设施 消除支付-语言-交通障碍

为迎接亚太经合组织（APEC）峰会，韩国已制定多种方案，以消除支付、语言和交通等方面的障碍，确保来访国际游客无忧。韩国观光公社29日表示，“为从世界各地前来的外国游客提供便利，已完善旅游基础设施。”观光公社首先为偏好二维码（QR Code）支付的中华圈和东南亚游客，从7月起在包括庆州在内的庆尚地区餐厅和商店等2万余处部署了移动便捷支付标准QR码。此前虽可通过海外支付应用进行QR支付，但店主和外国游客大多不知情。标准QR码在代码下方标注了约20个可支付应用，上方介绍了与微信支付、支付宝、银联等支付公司的联合折扣活动。来自美洲的游客习惯于近场通信（NFC）支付。为此，观光公社支持推广The Pay和Naver支付等相关支付基础设施，同时通过韩国旅游综合平“VISITKOREA”（visitkorea.or.kr）公布了庆尚地区约5000处支持NFC支付的地点。为偏好预付卡的日本、香港等地游客，与国内预付卡公司合作，向在庆尚地区消费的外国游客提供现金返还（消费1万韩元以上返还2000韩元）。观光公社还为降低语言障碍提供多语种旅游信息。通过庆州会议局网站以英语、中文、日语等三种语言提供庆州地区优秀餐厅、咖啡馆、纪念品店等124处信息。此外，在“VISITKOREA”内开设APEC峰会专题页面，并将相关QR码搭载于欢迎卡上，方便参与者轻松获取旅游信息。观光公社还制定了支持外国游客出行的方案。提供首尔首都圈与庆尚北道之间往来的高速巴士和租赁汽车等最高30%的折扣。通过全球旅行综合平台推出外国游客专用“庆尚北道旅游通行证”产品，在庆尚北道主要旅游景点和购物店等享有优惠。已完成对住宿设施和旅游景点等的检查。7月和9月，面向庆州地区约250名民宿运营者和预备创业者，进行了安全、卫生、营销培训及详细咨询，并分发了相关指南。还组建了由国民参与的“庆州特别监督团”，检查从游客角度可能感受到的不便和不满因素。监督团在APEC峰会期间也将进行旅游服务检查。此外，公社还邀请各国媒体和旅游业界相关人士，介绍以庆州为中心的旅游产品等，宣传地区独特魅力。韩国观光公社代理社长徐英忠（音）表示：“APEC峰会是向世界宣传庆州和大韩民国旅游魅力的绝佳机会”，“将尽全力为参与者提供最佳的K观光体验，并以此促进地区旅游活力和持续增加访韩游客。”趙鍾燁 jjj@donga.com