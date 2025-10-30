李在明：“患难时刻的朋友才是真朋友”……全球7家公司将在韩国投资13万亿韩元

亚太地区最大的经济界人士活动“2025亚太经合组织（APEC）工商领导人峰会”29日正式拉开帷幕。李在明总统在当天的峰会演说中表示：“困难时刻的朋友才是真朋友。每当危机时刻，相互携手团结的相互信任是繁荣的捷径。”在美国和中国都奉行本国优先主义、提高贸易保护主义壁垒的情况下，韩国政府提出了引领多边主义合作的构想。李在明强调：“贸易保护主义和本国优先主义正在抬头，合作、共赢、包容增长这句话听起来可能很空，但越是危机，亚太经合组织的作用就越会发光。大韩民国20年前在釜山亚太经合组织会议上凝聚团结意志，今年再次作为亚太经合组织主席国，将引领多边主义的合作之路。”除李在明、担任工商领导人峰会主席的大韩商工会议所会长崔泰源外，三星电子会长李在镕、现代汽车集团会长郑义宣、LG集团会长具光谟等韩国主要企业的掌门人也出席了当天的开幕式。引领谷歌、亚马逊云服务、微软等全球科技大企的管理层也出席了会议。美国总统特朗普当天在开幕式特别演讲中表示：“（美国）与韩国的贸易协定也即将达成最终协议。（韩美）有着非常特别的纽带，在造船领域也有合作。如果美国繁荣，我们的伙伴也会繁荣。”在当天以庆州亚太经合组织峰会为契机举行的“跨国企业投资伙伴关系”上，美国亚马逊云服务和法国雷诺等7家跨国企业宣布了今后5年对韩国投资90亿美元（约13万亿韩元）的计划。投资将集中在人工智能、半导体、二次电池、未来汽车、生物等韩国政府重点培养的战略产业上。参加当天活动的亚马逊云服务首席执行官马特·加曼表示：“为了扩充韩国云计算基础设施，计划到2031年为止进行50亿美元以上的投资。”雷诺韩国的负责人尼古拉·帕里也表示：“韩国在未来汽车战略中处于非常重要的位置。公司计划投资把现有生产线转换为电动汽车新车生产设备。”庆州=尹多彬记者、世宗=郑顺九记者、庆州=朴钟民记者 empty@donga.com、soon9@donga.com、blick@donga.com