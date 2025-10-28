赫格塞思将在首尔共同主持韩美安保磋商对话……预计将讨论韩国提高防卫支出事宜

美国国防部（战争部）26日表示，国防部长赫格塞思（照片）将于下周初访问夏威夷州、韩国、日本、马来西亚、越南等印度太平洋地区。分析认为，这是为了在美国和中国之间持续紧张的情况下，强调印太地区国家的共同防卫应对，牵制中国。美国国防部当天强调：“此次访问的目的是加强防卫关系，再次确认美国对‘通过力量实现和平’及区域内势力均衡的意志。核心主题为印度太平洋是国防部的首要战略地，同盟国应该增加国防费用，为共同防卫作出更大贡献，以及将与这些国家紧密合作。”特别是，赫格塞思计划与韩国国防部长安圭佰共同主持11月4日在首尔举行的第57届韩美安保磋商会议。安保磋商会议是韩美调整同盟间主要军事政策的两国国防领域最高层机构，是两国防长会面、最终听取并确认实务级韩美统合国防协议体等一直讨论的军事政策并应对悬案的场合。此次会议是两国新政府上台后首次举行安保磋商会议，预计将成为韩美防长的首次正式面对面会议。这也是赫格塞思就职后首次访韩。美国国防部表示：“将高度评价韩国增加防卫支出，对同盟的威慑力和防御力承担更大责任的意志。”对此，有预测称，届时可能会进行有关上调韩国防卫费分担费的讨论。此外，驻韩美军的构成、规模调整、扩大战略灵活性的可能性等所谓“同盟现代化”讨论也将被提上议事日程。赫格塞思还计划在夏威夷会见美国印太司令部指挥官，检查符合他在香格里拉对话会上提出的挑战的战斗态势。他还计划在日本强调应对日益扩大的地区威胁、迅速加强同盟的必要性。在马来西亚的目标，是参加东盟防长扩大会议，推进地区安保合作。在越南，双方将讨论加强防务合作，包括国防贸易和情报共享。预计赫格塞思会在此过程中持续强调牵制中国的必要性。林雨宣 imsun@donga.com