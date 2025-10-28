韩国综合股价指数首次突破4000点 需摆脱对两大企业依赖方能持续发展



27日，韩国综合股价指数（KOSPI）首次突破4000点大关，改写了韩国资本市场历史。当日韩国综合股价指数较前一交易日上涨2.57%，收于4042.83点。自6月20日突破3000点后仅四个月，本月2日突破3500点后不到一个月即实现“四千点”突破。与美国、欧洲、日本等全球股市相比，这一上涨势头尤为强劲。市场对韩国股市正在摆脱长期存在的“韩国折价”现象，开启向“韩国溢价”结构性转变的期待日益升温。



韩国股市的破竹之势源于人工智能（AI）需求扩大引发的半导体超级周期、美国降息预期、政府股市刺激政策等多重利好因素的共同作用。特别是引领韩国经济的半导体行业景气复苏成效显著。27日三星电子股价首次突破10万韩元，SK海力士也稳居50万韩元区间，市值排名前两位的企业双双拉动市场上涨。



中美贸易摩擦缓和可能性增大，美国股市刷新历史最高纪录等外部环境也呈现友好态势。此前长期回避韩国股市的外国投资者重新回归，成为推动上涨的关键因素。今年下半年外国投资者在韩国股市净买入规模超过17万亿韩元。政府强烈的股市提振意愿、房地产需求抑制政策等因素导致充裕流动性涌入股市，也形成了利好。



股市上涨态势虽令人欣喜，但不安因素亦不容忽视。问题在于市场热度过度集中于半导体和部分大型个股。三星电子和SK海力士等大型半导体股约占韩国综合股价指数交易额的三分之一。在指数从3000点攀升至4000点期间，股价下跌的个股反而更多，企业间“贫富分化”现象日益加剧。关乎出口前景的韩美关税协定能否达成仍需密切关注。在美元走弱趋势下，韩元独自承压的态势若持续，也可能影响外国投资者的资金流向。



近期股价上涨更多是依托流动性和投资心理支撑，而非结构性上升。唯有企业业绩复苏和经济增长提供坚实支撑，韩国股市才能实现稳健升级。政府不应将短期股价上涨误解为经济成绩单，而应通过结构改革着力改善经济体质。

