四大集团掌门人本周末将前往特朗普的“马阿拉歌庄园”

据悉，三星、SK、现代汽车、LG等四大集团掌门人将出席在美国总统唐纳德•特朗普的私人庄园马阿拉歌庄园（Mar-a-Lago，又译海湖庄园）举行的投资招商活动。预计特朗普总统也将出席此次活动，并亲自向企业进行招商。据商界15日消息，三星电子会长李在镕、SK集团会长崔泰源、现代汽车集团会长郑义宣、LG代表具光谟据悉将于本周末前往美国佛罗里达州棕榈滩马阿拉歌庄园。此次大规模投资招商活动将有约70家企业参与，预计将寻求人工智能（AI）、半导体等尖端产业的业务合作机会。据悉，此次活动由正推进与OpenAI等在4年内投入5000亿美元（约715万亿韩元）在美国建设大规模数据中心的“星门”项目的软银集团社长孙正义主办。这是国内核心企业首次同时前往特朗普总统的私人庄园马阿拉歌庄园。此前，新世界集团会长郑溶镇曾于去年12月访问马阿拉歌庄园并与特朗普总统会面。据悉，特朗普总统也很可能出席此次活动，并亲自发出呼吁企业对美投资的信息。商界相关人士表示：“据了解，活动中还包括与特朗普总统的高尔夫活动。”四大集团等国内企业借8月25日举行的韩美首脑会谈之机，宣布了除3500亿美元（约486万亿韩元）规模的对美投资基金外，还有1500亿美元（约208万亿韩元）的对美直接投资（FDI）计划。朴訓祥 tigermask@donga.com