尹锡悦佩戴收容编号“3617”出庭 在特检起诉首次公审中否认所有嫌疑

前总统尹锡悦以被告人身份出席就12月3日非法戒严相关事件特检追加起诉的首次审判。自7月再次被拘捕后，尹锡悦未出席审判和特检调查，当天他时隔85天首次公开露面。首尔中央地方法院刑事合议35部（部长法官白大铉）26日上午开庭审理前总统尹锡悦涉嫌特殊公务执行妨碍等案件的首次公审。尹锡悦以被告人身份出席，佩戴收容编号“3617”标牌于左胸。尹锡悦头发花白，身着藏蓝色正装，但未系领带。从拘留所移至法院时，他戴着手铐和束缚带，但进入法庭时均已解除。特检方面提出了五项指控，包括妨碍高级公职人员犯罪调查处令状执行、侵害戒严审议议决权、事后撰写戒严宣言等。尹锡悦方面反驳称，相关措施属于宪法权限范畴，部分事项已遭起诉，构成双重起诉。法庭当天允许对审判全程进行直播。特检就“事后撰写戒严宣言”指控进行说明时，尹锡悦表示：“去年12月7日，我为签署宣言而来，本应由国防部负责人撰写后通过部长或总理呈报总统。对于当时由附属室长姜义求操作一事，我曾予以指责。”他强调自己未介入事后撰写行为。在后续保释审讯中，尹锡悦称：“在拘捕状态下，难以承受每周四、五次审判。若获准保释，将诚实出席庭审。”他主张特检调查持续长达14小时，实际限制了辩护权行使，“若强行要求出庭，则无法实现”。特检请求每周至少进行一次集中审理，以加速审判进程。法庭表示，依据特检法规定，一审须在6个月内审结，原则上定于周五开庭，必要时增加周二庭审。由于尹锡悦方面拒绝，国民参与审判程序未启动。具民基记者、吕根浩记者 koo@donga.com、yeoroot@donga.com