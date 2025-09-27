执政党单独处理“废除检察厅”的《政府组织法》……30日颁布

共同民主党26日通过了时隔78年废除检察厅、时隔17年将企划财政部拆分为财政经济部和企划预算处等李在明政府的第一个《政府组织法》修订案。李在明总统6月4日就任后，时隔114天处理《政府组织法》，新政府的国政运营框架已经具备，但国民力量党反对称，“《政府组织法》修正案是破坏国家未来和民生经济的改恶法”。共同民主党在当天的全体会议上，在24小时后结束国民力量党的无限制辩论（阻挠议事）后，通过了《政府组织法》修订案。国民力量党没有参加全体表决。《政府组织法》修订案如果在30日的国务会议上公布，将从10月1日开始实行。环境部将扩大为总管电力供需和国内核电站运营等能源政策的气候能源环境部；产业通商资源部将缩小为产业通商部；广播通信委员会将被废除，新设广播媒体通信委员会；女性家庭部将更名为性别平等家庭部。不过，考虑到明年预算案处理日程，企划财政部将从明年1月2日起拆分为财经部和预算处。废除检察厅和新设公诉厅及重大犯罪调查厅将在公布1年后进行。在此期间，围绕是否赋予公诉厅补充调查权等问题，预计将展开“检察改革第二轮”。共同民主党当天在《政府组织法》通过后提交《广播媒体通信委员会设置法》，将在国民力量党进行24小时无限制辩论后强制结束，于27日处理。趙東住 djc@donga.com