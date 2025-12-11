中产阶层收入增长1.8%，创历史新低……今后问题更大



被分类为中产阶层的收入前40%-60%的家庭去年的收入增长率跌至历史最低水平。在高收入层和低收入层的收入和资产两极化严重的情况下，“社会之腰”中产层的经济基础也出现了动摇。在专业人士较多的顶级家庭收入快速上升、福利支援集中在最低层的时候，中产层被排除在各种优惠之外。



据国家数据处的国家统计门户网站透露，以收入为基准，将韩国全体家庭分为五等分时，最中间的三等分家庭去年的平均收入为5805万韩元，比前一年增加1.8%。这不仅是自2017年开始相关统计以来最低的增长率，而且达不到去年消费者物价上涨率2.3%。同期，收入最高20%的家庭的收入增长4.4%，最低20%的家庭增长3.1%，都比中产阶层上升幅度更大。



中产阶层收入比最高层和最低层增加少，是因为劳动、事业收入增长率低。与持续增长的大企业不同，由于国内外条件恶化，中坚、中小企业的经营困难加剧，该领域劳动者比重较高的中产阶层的劳动收入失去了上升动力。由于消费心理萎缩和原材料、人工费上升，占据中产阶层一轴的服务部门个体户的情况也恶化，事业收入也在减少。



“家庭收入”是每个家庭成员收入之和，因此青年层子女的就业难也会对中产层家庭的收入减少产生影响。上个月15岁-29岁青年层的雇佣率为44.3%，连续19个月呈下降趋势。不仅是收入，中产阶层的资产增加趋势也处于停滞状态。中产阶层家庭的今年平均资产为4.2516亿韩元，比去年增加3.6%，低于全体家庭平均增长率4.9%。这是因为，租户、低价住宅拥有者较多的中产阶层被排除在包括首尔在内的首都圈高价公寓的急剧价格上涨之外。



解决方法只有提高中坚、中小企业和服务业的生产效率，为青年层等中产层增加优质的工作岗位。从这一点来看，制约企业工资上升的上调法人税率是失败的。草率缩短工作时间也很有可能进一步减少中产阶层的收入。为了减轻5年间年均上涨9.3%的劳动所得税负担，还要修改旧的所得税体系。如果放任中产阶层收入停滞不前，将难以避免消费萎缩再次导致收入减少的恶性循环。

