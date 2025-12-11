三星SDI获得2万亿韩元规模ESS用LFP电池供货合同

三星SDI获得了一份价值约2万亿韩元规模的能源储存装置（ESS）用磷酸铁锂（LFP）电池供货合同。这是三星SDI首次大规模承接LFP电池订单。三星SDI于10日宣布，已与美国一家大型能源基础设施开发运营企业签订了能源储存装置用磷酸铁锂电池供应合同。该公司表示，计划从2027年开始供货约3年，合同规模远超2万亿韩元。三星SDI计划通过转换美国当地工厂的生产线来生产磷酸铁锂电池。该公司方针是，将位于印第安纳州的、与斯特兰蒂斯共同建设并已投产的工厂的部分生产线，转换为能源储存装置用磷酸铁锂电池生产体系。能源储存装置是一种电力储存系统，被视为对太阳能等发电不规律的可再生能源的补充设施。特别是在人工智能（AI）时代，能源储存装置作为克服数据中心电力短缺的方案而备受关注。能源储存装置市场以中国企业擅长的磷酸铁锂电池为主形成，而非韩国企业具备优势的三元系（NCM、NCA）电池。这是因为磷酸铁锂电池在安全性和经济性方面优于三元系电池。据全球研究机构彭博新能源财经数据显示，在全球能源储存装置市场中，磷酸铁锂电池占比超过90%。较晚投身磷酸铁锂电池开发的韩国三大电池企业，自去年起开始取得实质性成果。电池行业不仅因为人工智能产业发展，也因电动汽车需求停滞，迫切需要攻克能源储存装置市场。LG能源解决方案自去年3月与太阳能企业韩华Qcells美国子公司签订1万亿韩元规模合同开始，接连获得了多个大型能源储存装置订单。今年8月，LG能源解决方案又与特斯拉签订了价值约6万亿韩元的能源储存装置电池供应合同。SK-On于9月与美国可再生能源企业Flatiron签订了价值最高达2万亿韩元的能源储存装置电池供应合同，获得了其首个能源储存装置订单。这些均为磷酸铁锂电池订单，业界评价认为，随着此次三星SDI的订单，韩国三大电池企业均已奠定了追赶市场主导者的基础。三星SDI相关人士表示：“将以此次合同为开端，未来将扩大供应安全性、性能和价格竞争力均出色的能源储存装置产品。”朴贤益记者 beepark@donga.com