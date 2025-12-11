日本允许外国人上门护理，韩国做好了多少准备？



今年4月，日本政府允许外国籍护理人员提供上门护理服务。此举放宽了专业护理师（相当于韩国的疗养保护师）等外国籍护理从业人员只能在机构内工作的原先规定。随着居家医疗在日本的普及，高龄群体对上门看护的需求增加，日本不得不积极利用外国劳动力。日本厚生劳动省预测，2040年护理人力将短缺约69万人。



日本一开始也是以本国人为中心寻找护理人力，后来才将目光转向国外。日本2008年通过经济联系协定接纳外国看护人员，但规模微乎其微。2019年将护理人员指定为“特定功能1号”，扩大门户后，外国护理人员才大幅增加。只要具备日语能力等一定资格，就可以立即在护理设施就业，最多可以滞留5年。以去年底为基准，进入该制度的外国护理人员达到4.4万多人。初期大多数是越南人，但最近印度尼西亚、缅甸、尼泊尔等，人员国籍也变得多样化。



老龄化速度比日本更快的韩国怎么样呢？2023年国民健康保险公团报告显示，在疗养医院工作的34929名护理人员中，46.4%是外国人。乍一看像是积极利用外国人力，但实际上并非如此。其中大多数是中国朝鲜族。不像日本或香港那样系统地培养或接受外国人护理人力。60岁以上的人占79%，很难期待长期工作。



韩国政府很晚才开始培养外国人护理人力。为了让去年毕业于国内大学的外国留学生担任疗养保护师，改善了签证制度，今年全国24所大学被指定为培养外国人疗养保护师的大学。以京畿、忠北、釜山等地方议会为中心，要求“将引进外国人护理人员制度化”的声音也层出不穷。



问题是，今后确保外国人护理人力的竞争将更加激烈。台湾从30多年前开始引进外国护理人员，香港和新加坡的语言障碍较低，有利于外国人力供需。也有中国这一变数。老龄化速度较快的中国今后护理人力将严重不足，因此有人预测“将成为亚洲护理人员的黑洞”。庆北某疗养医院人士表示：“现在越来越难找到想当护理人员的中国同胞（朝鲜族）。”



要想从海外引进优质护理人力，首先要改善国内护理市场的待遇。国内养老护理员证持有者超过300万人，但实际工作人数只有约70万人。由于恶劣的待遇，成为了“中老年女性低工资工作岗位”。由外国人填补韩国人回避的工作岗位的结构是不可持续的。



护理被认为是人工智能时代最难以替代的领域。虽然也会得到部分技术的帮助，但大部分业务只能依靠人。因此，系统的人力确保计划非常重要。如何协调培养本国人和利用外国人，也需要具体的路线图。半导体人才、医生的培养固然重要，但守护国民生活的最后，归根结底靠的是护理人员的手。

