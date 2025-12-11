秘鲁寻求“国防现代化”，将成为K军工产业延伸至中南美的据点

有分析认为，随着现代罗特姆决定向秘鲁陆军供应K2坦克，韩国军工企业正式进军中南美市场。中南美是最近因领土纷争和武器老化等原因国防产业需求急剧增加的新市场。预计8年后中南美军工市场规模将接近1000亿美元。据现代罗特姆10日透露，现代罗特姆当地时 间9日与秘鲁陆军签订了截止到明年供应54辆K2坦克和141辆K808车轮型装甲车的一揽子协议。虽然还有协商过程，但业界预测出口额约为2万亿-3万亿韩元。这是以中南美地区为对象的历代国防产业出口中规模最大的一次。中南美是继东欧之后K（韩国）军工的新出口市场。因为内战和领土纷争频繁，陆海空军的装备老化超过30年，武器系统的需求持续增加。与俄乌战争后国防产业需求急剧增加的东欧相比，这里被认为是需求更加稳定的市场。据全球市场调查企业IMARC集团透露，以去年为基准，中南美军工市场规模为613.6亿美元，到2033年将达到968.3亿美元。在中南美国家中，秘鲁是韩国军工企业最先进军的地方。全球市场调查企业“全球数据公司”在一份报告中预测，以去年为准，秘鲁的国防预算为21亿美元，到2029年为止，年均增长6%以上。某国防产业界人士解释说：“正如以波兰为开端将领域扩大到欧洲一样，业界的共同想法是，以秘鲁为据点，将市场扩大到哥伦比亚、乌拉圭、厄瓜多尔等中南美地区。”秘鲁因无偿获得韩国军队的退役武器，很早就购买了韩国产武器。2009年，韩国空军向秘鲁提供8架退役的A-37B攻击机。秘鲁空军在体验韩国产飞机技术实力后，2012年引进了韩国航空宇宙产业制造的20架KT-1基本训练机。韩国航空宇宙产业为了延续这种关系追加订单，正在积极出口多功能战斗机FA-50。特别是在海洋防卫产业等领域，也在持续进军秘鲁。这是参与秘鲁海军推进的老旧舰艇更换事业的一环。HD现代重工业为了以本公司潜水艇模型为基础，与秘鲁海军共同开发1500吨级中型潜水艇，上月签订了意向书；去年还获得了护卫舰、远海警备舰、登陆舰等共4艘舰艇的订单。崔元英记者 o0@donga.com