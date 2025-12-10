“若在美国发生，需赔偿数十万亿韩元”……当局考虑对Coupang启动强制调查

一项分析显示，倘若涉及3370万人个人信息泄露的“Coupang事件”发生在美国，Coupang所需承担的损害赔偿金额将至少达9800亿韩元。在韩国，今年4月SK电讯因2324万人个人信息泄露被处以1348亿韩元罚款，此为史上最高金额。韩国总统李在明于9日指示，应研究提升制裁实效性的方案。据法律界消息，美国在发生个人信息泄露损害时，认可的人均赔偿额从20美元（约3万韩元）到高达1000美元（约150万韩元）不等。在韩国，仅实际参与诉讼者可获得赔偿，而美国通过“选择退出”方式的集体诉讼，受害者将自动参与诉讼，仅不愿诉讼者会被排除在外。CIL外国法咨询律师事务所美国律师金益泰解释道：“Coupang事件显然属于集体诉讼范畴，个人信息泄露受害者没有理由不参与诉讼。”假设Coupang事件发生在美国且集体诉讼胜诉，Coupang需向受害者支付的赔偿金最低将达6.7亿美元（约9800亿韩元），最高可达337亿美元（约49万亿韩元）。若再加上政府另行征收的罚金，其负担将更为沉重。金律师补充称：“在美国，若企业未能妥善保护个人信息，其面临的财务威胁将非常巨大。”随着韩国对个人信息泄露制裁效果低的批评持续，李在明总统于当天的国务会议上指示法制处，为提升经济制裁的实效性，应研究赋予公平交易委员会等部门强制调查权的方案。总统室发言人姜由桢在简报中表示：“李在明总统强调了罚款处罚的实际执行，并提及‘比起通过刑法，更需落实诸如罚款等制裁手段’的宗旨。”警方也已开始对Coupang总部进行强制调查。首尔警察厅网络调查科当天表示，已依据《信息通信网法》规定的信息通信网入侵、泄露秘密等嫌疑，对位于首尔松坡区的Coupang总部办公室执行了扣押搜查。美国方面甚至出现了针对Coupang的集体诉讼动向。韩国大轮法务法人美国分所SJKP律师事务所于8日（当地时间）在曼哈顿办公室举行记者会，宣布计划向纽约联邦法院提起针对Coupang美国总部的集体诉讼。南慧贞记者、尹多彬记者 namduck2@donga.com、empty@donga.com