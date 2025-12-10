“金软景爱徒”因库西能否挽救正官庄队危机？

“金软景爱徒”因库西（蒙古名：扎米扬普热布•恩赫索约尔，20岁）能否挽救正官庄队的危机？以亚洲外援替换选手身份加盟职业排球女子部正官庄队的因库西9日接受本报书面采访时表示：“比预期更早踏上韩国职业赛场，我感到很高兴。我将尽快适应环境，努力成为能为球队做出贡献的选手。”在今年4月举行的亚洲外援选拔中，因库西未获得国内球队的青睐。但随着赛季初期跌落至末位的正官庄队开始物色替补亚洲外援，她获得了机会。正官庄队在开赛后仅取得11个积分（4胜9负），位列女子部7支球队中的最后一位。7日以2比3负于韩国道路公社队后，近期已遭遇四连败。这支在上赛季闯入冠军战决赛、与兴国生命队激战五回合的劲旅，如今已难觅往日雄风。主力二传廉惠善（34岁）与亚洲外援选手维帕威（26岁，泰国）的因伤缺阵给球队造成了严重打击。正官庄队在亚洲外援选拔时，选择了因左膝前十字韧带断裂正在术后康复中的维帕威。作为2023-2024赛季现代建设队夺得总冠军的主力主攻手，球队曾对其伤愈归队后成为核心战力寄予厚望。然而其恢复进度比预期缓慢，正官庄队不得不在局面进一步恶化前做出调整。因库西对国内排球粉丝而言已是熟悉的面孔。在近期落幕的一档电视综艺节目中，她作为“排球女帝”金软景（37岁，已退役）所率领球队的主力攻击手活跃于赛场。因常在金软景指令未毕时便快速应答“好的”，她还获得了“好库西”的昵称。金软景在8日的韩国体育记者联盟颁奖礼上鼓励道：“她如愿加入了职业俱乐部，希望她能全力以赴在竞争中生存下来。”因库西将在签证与国际转会同意书（ITC）手续完成后进行球员注册，预计最早可在第三轮比赛中迎来首秀。正官庄队就引进因库西解释道：“她是一名身高180公分的主攻手，起跳时机快速且爆发力突出。”韩钟浩记者 hjh@donga.com