日本发生“7.5强地震”后，又发生6.4级余震……发布第一个地震预警“一周内将发生大地震”

日本本州东北部青森县前海8日发生7.5级强烈地震，造成30多人受伤。第二天上午，附近地区又发生6.4级地震，余震不断，不安情绪日益高涨。日本政府首次发布了“北海道、三陆前海后发地震注意信息”，警告附近地区可能发生巨大地震。意思是说，今后一周内发生8.0级以上强烈地震的可能性比平时更大，因此最好做好紧急避难等必要准备。● 7.5级地震后余震接连不断，34人受伤据日本气象厅透露，8日晚11时15分左右，日本本州东北部末端的青森县前海发生7.5级强烈地震。震源深度为54公里。由此，距离震源较近的青森县八户市出现了震级6强以上的震动。日本气象厅地震等级的震级是相对概念，用数值表现当地人的感觉或周边物体的晃动程度等。震级为6级时，人不能站立，没有固定的家具大部分会移动倒下。《朝日新闻》报道说：“青森县观测到震度6强的晃动，是自1996年10月设置观测仪以来的第一次。”受此次强震影响，东京也感到震级为3级的震感。实际上，在东京的公寓里，家具和墙壁相撞，发出摩擦声，晃动程度达到嘎吱嘎吱的程度。日本气象厅在地震发生后向青森县等地发布了3米高的海啸警报。之后在9日凌晨1点，岩手县求智港观测到了最高高度70厘米的海啸等。9日上午6时52分左右，青森县前海再次发生6.4级地震，随后余震不断。据共同社报道，距离此次强震震中较近的青森县、岩手县、北海道等地的伤者共有34人。目前还没有发现死亡者。在此次地震中，部分道路被禁止通行、供水中断，青森县和北海道有187所学校停课。此次青森县7.5级强震灾害与去年1月1日在本州中部石川县能登半岛发生的7.6级强震相比略小。1年前能登半岛强震当时，死亡人数为691人。据分析，与离陆地较近的能登不同，此次青森县地震发生在前海，震源深度（54公里）也比能登当时（16公里）深，因此损失较小。● “一周内发生8级以上巨大地震的可能性为1%”但是日本政府提高了警戒心。日本气象厅9日凌晨2时许首次就此次地震发布了“北海道、三陆前海后续地震注意信息”。这是日本政府自2022年12月引进“后续地震注意信息”制度以来首次发布该信息。注意信息的对象是从北海道到千叶县的太平洋海岸地区。预计地震规模为8.0级以上，有可能超过2011年东日本大地震。东日本大地震是2011年3月11日在日本东北地区太平洋海域发生的9.0级超大型地震，死亡人数和失踪人数达2.2228万人（以今年3月1日为准）。日本气象厅在当天凌晨举行的记者会上表示：“从过去的世界地震统计来看，发生7.0级以上地震后一周内发生8级以上地震的频率为每100次中就有1次左右。”一旦发布“后续地震注意信息”，建议人们穿可以立即躲避海啸的衣服，把紧急用品放在枕头边睡觉。学校、商业设施、大众交通都照常运营。此次“后续地震注意信息”有效期至16日，为期一周。日本首相高市早苗叮嘱道：“请按照自己守护自己生命的原则采取防灾行动。今后一周左右的时间里，要注意气象厅和地方自治团体的信息，再次确认避难场所、固定家具等应对地震的措施。”东京=常驻记者黄仁灿、金宝拉记者 hic@donga.com、purple@donga.com