须遏制房地产投机，但不应如溪谷整顿般操之过急



去年12月，首尔成交的公寓平均价格超过了15亿韩元。这意味着，需要拥有能购买全国房价最低20%的16套住宅的资金，才能勉强在首尔买到1套。有分析称，一个家庭要在首尔买房，即使将全部收入存起来也需要13.9年。资产不足的青年或平民为了买房而贷款，并为了还贷而没有消费余力，这是现实。难怪会出现“在首尔，只要不买房就是‘现金富人’”这样的话。要克服“K型两极分化”，就必须抑制亡国性的投机心理，稳定房地产市场。



最近，首尔房地产市场上正进行着一场较量：一方是试图通过抑制需求、增加供应来稳定市场的政府，另一方则是试图尽可能抬高房价获利的房主。交易虽已中断，但短期内飙升的要价并未明显下降。反而，一度停滞的首尔公寓价格上涨趋势已连续三周扩大。这回到了去年10•15对策发布前夕的上涨态势。李在明总统连日来在社交媒体上不断发表房地产相关言论，恐怕也与不安的市场状况不无关系。



李在明总统上月31日表示：“（稳定房价）只要相信国民，摆脱政治得失，也绝非不可能。与溪谷整顿或实现股价五千点相比，并不是更难的事。”对于多套房持有者，他警告道：“希望不要错失机会，享受减税优惠，解决多套房问题。”李总统在担任京畿道知事时，曾大力推进整顿工作，清除了非法侵占河流与溪谷、造成公害的营业行为。他在大选时承诺的“股指五千点”也已实现。这些都是事先完善相关法律与制度，并通过坚守原则的行政引导出的变化。



期如乱麻般错综复杂的房地产市场，也必须坚守“抑制投机与保护刚需”的原则，获得市场信任，才能实现稳定。住宅市场规模比股票市场更大，利益相关者也比溪谷整顿工程多得多。相关法律制度也很复杂。若像军事行动般强行推进，可能会重蹈过去政府的覆辙，导致房源冻结、租赁市场不安以及买卖价格上涨。



当务之急是，在管理房地产市场以防止投机需求介入的同时，迅速落实“1•29对策”，该对策承诺到2030年为止将在首尔和首都圈供应6万套住宅。房地产税制复杂到出现了“放弃转让税的税务师”这样的说法，必须提出原则并使其正常化，以便纳税人容易理解。只有这样，市场才会产生“没必要勉强买房”的信任。这种信任越大，房价就越会趋于稳定。

