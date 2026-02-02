把出生证明也放进“逃生包”的格陵兰人



记者最近去了丹麦格陵兰岛的最大城市努克。进行现场采访期间，记者来到曼纳小学教师玛丽娜·克拉森的家。她在解释美国总统特朗普再次执政后变得乱七八糟的真相时说，“我有想给你看的东西”，把记者带到了家里。她家距离努克市中心15分钟车程，让人想起了韩国普通的低层公寓。从窗外俯瞰的努克近海和白雪皑皑的市内全景，几乎让人忘记了这里是最近成为全世界瞩目的纷争地区这一事实。



但当看到放在多功能室一角的备战用“逃生包”的瞬间，平静感崩溃了。玛丽娜说：“特朗普的话不是开玩笑的。我们需要做好应对空袭的准备”。她一一拿掏出包里的东西给记者看。



包里的物品让人联想到军事装备。里面装满了牛肉干、蛋白质粉和各种粉末等紧急粮食。还有便携式烹饪器具、厚厚的防寒服、防止炉子结冰的专用毯、暖贴等物品。为了应对饮用水被生化攻击污染的情况，还把装有净水器的水桶和可以用来换钱的饰品放在了逃生包里。她说，这是看着从2022年开始经历战争的乌克兰居民上传的YouTube视频而准备的。



尤其引人注目的是金属材质的圆筒形保管箱。打开盖子一看，里面有她和她独自抚养的儿子的出生证明、证明父母关系的文件。为了不被水浸湿或损坏，选择的是金属桶。她说：“如果发生战争成为难民，或者死亡或受伤，难道不应该有人知道我们是格陵兰人吗?”格陵兰岛人民对战争的恐惧程度可见一斑。



不少人认为，特朗普吞并格陵兰岛的野心是“又一个奇行”或“用于谈判的辞令”。在他们看来，这是抛出在现今观念上看似不可能的筹码，是试图获得资源开采权等幕后利益的战略。



但对于格陵兰岛居民来说，这绝不是政治辞令。记者在现场多次目睹，它超越单纯令人“愤怒”，已彻底动摇了日常生活。



格陵兰人充满恐惧的眼神，也体现了对外地人的排斥行为。在努克市内见到的部分因纽特老人对记者说：“美国和你们没有什么两样。回去吧！”原住民们对记者的提问闭口不谈，只表示“什么都不想说”。记者感受到他们希望继续在没有外国势力干涉的情况下生活的、“别来烦我们”的心情。这让我想起了固守闭关锁国、驱逐来到韩半岛的西方人的开化期朝鲜。



作为经历过日本帝国主义强占时期的民族，格陵兰人高喊“不要想买我们”“我们不是买卖的对象”等口号听起来并不像是别人的事情。但在二战后建立的国际秩序彻底动摇的今天，摆在5.6万多名格陵兰人面前的现实，不是仅靠怜悯和共鸣就能解决的问题。



特朗普的一句话动摇了大西洋同盟，其影响正在渗透北极的日常生活。这让人想起了命运掌握在开化期强国的韩国的历史。如果特朗普的下一个视线转向中国或朝鲜，格陵兰人感受到的恐惧随时都有可能成为我们的份。



这就是为什么看着玛丽娜在格陵兰岛现场拿着出生证明书的样子时，无法摆脱“我们真的做好了守护我们的准备吗”这一问题的原因。

