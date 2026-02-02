K-pop精心设计表演与观众反响展现其强大影响力

“K-pop制作精良，其细腻程度足以在一首歌曲中突出不同的音色与角色分工，甚至将表演设计与公众反应都纳入考量，完成度极高。”（瑞典作曲家尼诺斯•汉纳）近期关注过音乐榜单上K-pop作曲阵容的人们会发现，其中不乏许多发音并不简单的名字。全球各地的作曲家和制作人参与K-pop制作，已不再是什么新鲜事。但过去，通常是韩国企划公司主动寻找海外人才，而现在，反而是海外作曲家们将参与韩国企划公司的“歌曲创作营（songwriting camp）”视作良机。曾为奈飞动画《K-pop 猎魔女团》演唱《Golden》的作曲家李在，过去正是在歌曲创作营中创作了Red Velvet的《Psycho》。歌曲创作营是指多位作曲家和制作人聚集在同一空间，在短时间内集中完成歌曲的集体创作方式。在韩国，SM娱乐公司于2009年首次引入，并从2011年开始正式推广。目前，它已成为大型企划公司的代表性制作体系。那么，海外作曲家们实际上是如何看待这种体系的呢？我们通过电子邮件采访了曾参与SM歌曲创作营的瑞典作曲家尼克拉斯•雅雷利乌斯•佩尔松和尼诺斯•汉纳。佩尔松参与了NCT 127成员廷佑的solo曲《Sugar》和Super Junior的《HairCut》等歌曲的制作，汉纳则参与了NCT DREAM正规五辑主打歌《BTTF》的制作。两位作曲家指出的K-pop歌曲创作营最大优势在于“创作自由”。于2024年8月参与创作营的佩尔松表示：“有些日子创作抒情曲，另一些日子则创作基于嘻哈的歌曲。能够进行如此广泛的尝试，正是因为K-pop艺人本身就多才多艺。”他接着说：“多位制作人和顶级词曲作者组成团队合作，所有人水平都非常高，感觉就像是为了打造最佳歌曲而集结了‘复仇者联盟’。”汉纳也高度评价了K-pop“以现场为中心的高效制作方式”。他表示：“随时可以与A&R（艺人与曲目管理）负责人检查方向。能立刻判断是继续推进还是需要修改。”他补充道：“在参与歌曲创作营之前我也知道K-pop，但参与之后，我真的爱上了K-pop。”两位作曲家一致表示：“K-pop歌曲创作营虽然是要求在短时间内达到高完成度的高强度环境，但反而能最大化集中力与直觉。”汉纳说：“自然而然地学会了快速做出决定，并在压力下保持创造力的方法。在缓慢悠闲的环境中难以诞生的想法，有时也会在这里产生。”佩尔松则表示：“正因为有时间压力，反而诞生了更自然、更有机的作品。”这种制作方式成为K-pop在全球市场中保持持久影响力的基础。不同国籍的创作者们交换意见，使得歌曲更加丰富多彩。佩尔松说：“正因背景各异的人们在一首歌曲中相遇，从歌曲创作营诞生的作品才更加特别和有趣。”“世界上优秀的作曲家很多，但挑选合适的人组成团队绝非易事。准确找到‘对的人’的能力，或许正是在激烈的全球音乐市场中保持竞争力的秘诀吧。”（佩尔松）史智媛记者 4g1@donga.com