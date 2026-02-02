特朗普以韩国为例例自夸“关税奇迹”

美国总统特朗普当地时间1月30日在《华尔街日报》上发表文章，强调关税政策的正当性和各项成果。据分析，此举是为了在一直对自己的关税政策坚持批评立场的《华尔街日报》上刊登投稿，在联邦最高法院判决关税合法性之前聚集支持层。特朗普在投稿中提到去年4月发表相互关税政策时批评专家。他主张：“（当时专家们）曾警告过世界经济崩溃，但9个月后的今天，所有预测都完全错了。结果是美国经济的奇迹。”理由是股市繁荣和物价下跌。2024年11月大选至今，美股52次突破历史新高，近3个月来核心通胀也仅比一年前上涨1.4%。特朗普在介绍利用关税吸引海外投资成果时，还提到了韩国的事例。特朗普表示：“通过关税协商，韩国企业为了复活美国造船业界，正在投资1500亿美元（约218万亿韩元）。此举同时加强了美国制造业和国家安保。”他还提到，日本决定参与美国阿拉斯加州液化天然气管道建设事业、欧盟决定购买美国产能源也是关税政策的成果。他还自夸说，可以以关税为武器，与盟国签订新的贸易协定或要求增加防卫费分摊额。他表示，以关税为基础与主要贸易国签订新贸易协定，是“将军事同盟扩张到了经济安保领域”，一再主张关税批评者应该承认关税的正当性。吴承俊记者 ohmygod@donga.com