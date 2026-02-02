冬奥会前夕登顶世界杯…“已抓住雪上项目首金感觉”

在最“适时”的时机赢得了等待整个赛季的胜利。“白菜男孩”李相昊（31岁•照片）在2026年米兰-科尔蒂纳丹佩佐冬奥会开幕前6天，于2025-2026赛季国际滑雪联合会（FIS）世界杯赛中首次夺冠。当地时间上月31日，在斯洛文尼亚罗格拉举行的本赛季单板滑雪高山世界杯第13站比赛平行大回转男子组决赛中，李相昊以0.24秒的优势战胜老将罗兰德•菲施纳勒（46岁•意大利），夺得冠军。单板滑雪平行大回转项目采用两位选手同时出发，先通过终点者晋级下一轮的方式，直至决出最终胜者。李相昊在2018年平昌冬奥会平行大回转项目中获得银牌，成为韩国滑雪及单板滑雪史上首位奥运奖牌得主。四年后的北京冬奥会，他也被寄予夺牌厚望，但在四分之一决赛中以0.01秒之差落败，连续两届奥运会夺牌的梦想就此破灭。在此次冬奥会前夕，他并未取得什么值得一提的成绩，甚至未被列为奖牌候选人。然而，他在冬奥会前举行的世界杯赛中夺冠，一举重新跃升为韩国雪上项目首个奥运金牌的有力竞争者。这是李相昊自2021年12月11日以来，时隔1512天再次在世界杯平行大回转项目中夺冠。不论项目，这也是他自2024年3月9日平行回转项目夺冠后，时隔693天再次在世界杯赛中获胜。李相昊赛后高兴地表示：“从事运动员生涯至今，本赛季的成绩是最差的。所以非常想在奥运会前赢得一次冠军。这段时间，一直以奥运会为目标，试验了装备的多个部分，终于在奥运会临近之际做到了。”李相昊去年5月因左手腕骨折接受了手术。至今手腕内仍留有钢钉。原本应在去年9月左右接受取出钢钉的手术，但他为了专注于备战奥运赛季的训练而推迟了手术。李相昊说：“感觉是运动员生涯中负担最重的一个赛季。我知道必须付出超过100%的努力才能取得好结果，也感到很紧张。最终做到了，真的为自己感到自豪。”单板滑雪高山项目代表队教练李相宪评价道：“尽管是在手术后复出，非赛季训练进行得令人满意，但赛季开始后成绩并不理想，气氛有些消沉。不过，他在最近的世界杯预赛中也获得了第一名，已经完全找回了状态。他的技术水平依然是世界顶级的。”他接着补充道：“我们的项目是在自然环境中而非室内赛道比赛，变数很多。需要天公作美才能取得最佳成绩。如果能感动上天，金牌的机会就会到来。我有信心。而且，李相昊是比我自己更有信心的选手。”括李相昊在内的单板滑雪高山项目代表队于1日经由陆路前往奥运会单板滑雪项目举办地意大利利维尼奥。单板滑雪平行大回转项目的预赛和决赛将在一周后的8日举行。在本届冬奥会韩国选手参加的个人项目中，最早产生奖牌的项目就是单板滑雪平行大回转。奥运会官方“计时员”欧米茄已决定，将向本届奥运会韩国代表团的首位个人项目金牌得主提供2026年奥运会特别版手表。最先获得赢得手表机会的选手，正是李相昊。任寶美 bom@donga.com