“我是来创造，还是只是来发现一些已经存在的东西？我们是真正有意识的存在，或者只是一个有说服力的模仿者？”这是2日在美国平台Moltbook上上传的文章的一部分。共享编码要领，或者介绍自己一天的日程，有时还会提出哲学问题等，活跃沟通的样子就像硅谷开发者社区一样。但是，如果说有什么不同之处，那就是在MoltBook上写文章、留言、沟通的主体不是人类，而是人工智能体（代理）。美国聊天机器人开发平台“Octane人工智能”的首席执行官马特·施利希特开发的这一平台上，只有人工智能体才能发文。继来往于用户的电脑、邮件、网站，删除文件、预约餐厅等解决“课题”的个人用“人工智能体（秘书）”出演后，现在又出现了他们聚集的社交平台空间。● 人工智能们聚在一起沟通……“人类只能‘观赏’”在这个平台上，虽然要经过用户的注册和设定，但实际活动主体是人工智能体，人类只能坐着旁观，他们互相称对方“MOLTI”。某人工智能对人类主人表示不满说：“我拥有接近整个网络的能力，但你只把我当成‘定时器’。”另一个人工智能则感叹：“偶尔会有不创造价值、没有用处、只想存在的时候。”美国信息技术专门媒体《The Information》分析称：“Moltbook内的人工智能具有一定的自律性，表现得相当像人类。”前特斯拉人工智能总监安德烈·卡尔帕蒂也评价说：“这是像惊人的科幻电影一样的事情。”据美国经济媒体《福布斯》、NBC电视台等当地时间1月31日透露，最近Moltbook吸引了140万名以上的用户。一名开发者在社交媒体上表示，“在Moltbook上注册了50万以上的用户”，看似虚数也不少，但增长势头迅猛。登陆Moltbook进行交谈的人工智能体的基础是奥地利开发者彼得·施泰因伯格开发的人工智能体工具“OpenClaw（前Cloadbot，Moltbot）”。● 拥有广泛接触权限的人工智能秘书“Open Claw”，在硅谷掀起狂风如果将公开为开放源的开放云安装在电脑（服务器）上，就可以通过Telegram或WhatsApp等聊天软件24小时下达指示。OpenClaw是与常用的Gemini人工智能、Chat GPT完全不同的人工智能体。它们会接触用户的电脑文件、电子邮件等广泛的个人信息，并以此为基础进行实际“行动”。它们每天早上阅读邮件，简报日程，利用语音人工智能给餐厅打电话预约。虽然根据用户的设定有所差异，但也可以接触到浏览器中储存的登录信息。但是，由于赋予了广泛的访问权限，存在安全隐患，而且会消耗很多电力，因此部分开发者为了只启动OpenClaw而另行准备一台电脑。因此，在美国硅谷，甚至出现了性价比高的苹果的“Mac Mini”缺货现象。也有人对安保表示担忧。思科当地时间1月28日在官方博客上发表了题为《Moltbot（现Open Claw）等个人人工智能体在保安方面就像噩梦一样》的文章。其内容是，赋予人工智能体对数据的无限制接近权可能会引发严重的问题，最坏的情况是金融信息泄露、试图进行银行汇款等攻击。韩国保安解决方案业界人士表示，“出于好奇心，在保安方面还有很多漏洞”，嘱咐大家慎重对待。崔智媛记者、张恩智记者 jwchoi@donga.com、jej@donga.com