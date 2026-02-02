一周内八次“房地产全面战”……李总统表示“多套房持有者请出售”

李在明总统1日就多套房持有者综合房地产税重课税率暂缓执行期结束一事表示：“请不要说是什么晴天霹雳，企图不正当地战胜政府，希望（多套房持有者们）好好利用我们社会给予的综合房地产税减免机会。现在还有100天时间。”仅在周末两天，他再次在社交媒体上发布了四条房地产相关信息，向多套房持有者传递了“这是低税收卖房的最后机会”的警告信息。李总统当天写道：“不能为了保护少数人的不劳而获赚钱欲望，而坐视国家崩溃。”在同时上传了指出5月9日多套房持有者重课税率暂缓结束可能带来的副作用的报道后，李总统表示：“请至少克制‘亡国性投机’辩护或‘硬黑’政府的行为。房价和租赁费飞涨，年轻人放弃结婚，生育率下降导致国家面临消失的危机，对如此赚来的钱稍微征点税，就那么不正当吗？”上月31日，李总统发文称：“‘亡国性房地产正常化’看起来不可能吗？这比‘五千点（股指五千）’、溪谷整顿要容易得多，而且是更重要的事。”对此，国民力量党批评道：“既然那么容易，为何至今还没实现房地产正常化？”当晚11点49分，李总统再次发文反驳称：“有些人像幼儿园孩子一样听不懂这句话。”接着，他列举了任京畿道知事时期推进的“非法溪谷设施拆除工程”以及近期实现股指五千点承诺的事例，并表示：“将不惜一切代价实现房价稳定。政府既有意志也有手段，所以希望（大家）不要对抗政府政策而蒙受损失，不要错失机会，享受减税优惠，解决多套房问题。”自上月24日以来的一周内，李总统在社交媒体上发布了8条主要针对多套房持有者的房地产政策相关文章。在因房地产持有税上调等税制改革而被批评为“文在寅政府房地产政策重复”的背景下，此举意在强调“李在明政府有所不同”。青瓦台相关人士表示：“这是在6•3地方选举前引导出售房产。传递的是在房地产税制改革前稳定房价的信息。”总统办公室政策室长金容范也在上月31日的社交媒体上分享了韩国盖洛普民意调查结果，该调查将股票列为比房地产“更有利的理财手段”。他写道：“是将这一趋势又消耗在另一轮投机局面，还是将其确立为以生产性金融和资本市场为中心的发达国家型结构，如今是制度与选择的问题。”其意图在于引导资金从房地产市场流向股票市场。朴訓祥 tigermask@donga.com