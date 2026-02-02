没能把美国搞定的金正官：“美国开始采取提高关税的措施，‘准备刊登官报’”

在美国总统特朗普宣布将对韩国重新征收25%的对等关税和汽车关税等之后，韩国产业通商部长金正宽紧急访美，但未能解决燃眉之急就回到了韩国。金正官表示：“美国已经着手准备刊登官报等提高关税的措施”，传达了美国随时都可以提高关税的氛围。金正官1月31日从仁川国际机场回国后会见记者，就韩美关税协议表示：“相互间的理解加深了很多。我认为不必要的误会已经消除。”特朗普通报上调关税后，金正官立即前往美国，当地时间1月30日和31日与美国商务部长卢特尼克进行讨论，致力于转达韩国政府的立场。金正官表示：“（美国方面）对于韩国的进展情况，现在特别法案（对美投资特别法）一直被国会搁置，感到非常遗憾。”他表示，特别法案于去年11月提交，但12月为了处理2026年度预算案，今年1月为了举行企划预算处长候选人听证会，没有时间讨论特别法案。问题是，美国政府内部为重新上调关税的动向已经进入了实务轨道。当被问到“是否真的有可能提高关税”时，金正官答道：“特朗普总统也有相关发布，关税上调已经开始。（美国）正在准备刊登官报。” 由于美国随时可以确定再次上调关税，韩国的出口不确定性越来越大。韩国政府计划先与美国进行追加讨论，寻找出路。金正官表示：“经过双方内部讨论，不久后将举行视频会议。”韩国政府高层人士1日表示：“即使美国在联邦官报上刊登对韩国的关税再课税案，也可以撤回。应该采取应对措施，让美国推翻官报，重新刊登其他内容。”该人士就金正官的面谈结果强调：“美方要求韩方拿出结果。应该在冷静的原则性应对基调中积极迅速地应对。”世宗=李相焕记者、朴勋相记者 payback@donga.com、dapaper@donga.com