李在明剑指统一教：“宗教团体如有违法行为，也应解散”

韩国总统李在明9日向宗教团体表示：“如有违反宪法和法律的行为，应将其解散。”针对被疑向政界提供金钱赞助的统一教，李在明直接提出了解散宗教团体的必要性。李在明当天在龙山总统室主持的国务会议上对法制处长曹源哲表示：“针对介入政治、用非法资金做奇怪事情的宗教团体，是否考虑过解散的方案？”此前，李在明在2日的国务会议上也曾表示，“有过宗教财团违反政教分离原则，有组织、系统性介入政治的事例”，指示就解散方案进行讨论。对此，曹源哲答道：“与其说是宪法问题，不如说是民法38条的适用问题，如果宗教团体有组织地持续进行非常严重的违法行为，就可以解散。必须确认（违法）实际情况是否符合相关条款。”民法38条规定，法人进行目的以外的事业或进行危害公共利益的行为时，主管机关可以取消法人许可。李在明还问道：“（宗教团体解散后）财产归政府所有吗？”曹源哲答道：“按相关条款规定执行，如无条款，就归国家所有。”李在明当天的发言，是在有人提出统一教不仅支持国民力量党，还支持共同民主党等执政党人士的情况下发表的。对此，国民力量党代表张东赫表示：“如果统一教必须解散，共同民主党也应该解散。”前代表韩东勋当天主张：“李总统的发言是‘如果说出我们给的钱，就杀了他’的公开威胁。”李在明在当天会议开场白中表示：“即使在立法过程中发生矛盾和冲突，也要按照国民的意愿去做需要做的事情。”有分析认为，这是在对最近引起违宪争议的设立内乱法庭一事表露意志。申圭鎭 newjin@donga.com