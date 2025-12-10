警方突击搜查Coupang总部以查明事实关系

9日，警方针对拥有3370万名会员个人信息遭泄露的Coupang公司展开了强制调查。首尔警察厅网络调查科当天表示，已对位于首尔松坡区的Coupang总部办公室进行了扣押搜查。警方投入包括网络调查科长在内的17名人员，获取了被指认为泄露者的前中国籍开发员的出勤记录及内部网络记录等资料。警方计划基于获取的数字证据，全面查明个人信息泄露者、泄露途径及原因等案件整体事实关系。警方自上月25日接到Coupang方面关于信息泄露事件的控告状后，一直通过要求自愿提交服务器日志记录、追踪互联网协议地址等方式展开调查。当前调查的首要任务是掌握在窃取信息后向Coupang发送威胁邮件的前中国籍开发员的行踪并确保其到案。但根据调查进展，此事也可能扩大至追究Coupang经营层安全管理疏忽的责任。此前警方在回应媒体关于Coupang方面责任所在的提问时表示，“正调查各种可能性”。此次事件导致用户不安情绪达到顶峰。据悉，泄露信息不仅包含姓名和手机号码，甚至涉及敏感的配送地址，因此对垃圾短信或语音钓鱼等“二次受害”的忧虑正在扩散。网络社区中接连出现用户注销账号的认证截图。警方为查明今年接连发生的大型信息泄露事件原因而进行扣押搜查尚属首次。此前警方在处理今年3月发生的SK电讯黑客事件时，也未对总部进行扣押搜查。曾因小型基站（飞蜂窝）遭黑客攻击而引发问题的KT公司，也仅就飞蜂窝废弃过程涉嫌妨碍调查而对其总部进行了扣押搜查。郑瑞英记者 cero@donga.com