

去年12月3日戒严当晚，国会主会议场充满了议员们催促议长表决解除戒严的呼声。“干什么呢？直接处理吧！”“举手或起立不就行了嘛！”“戒严军人已经到了主会议场前面啦！”虽然当时武装军人受到了助理团和职员们的阻拦，但他们冲进主会议场只是时间问题。因为是史无前例的情况，所以无论如何都要先通过的要求接连不断。但当时连案件都还没有提交。禹元植议长对议员们说：“按照正式会议的程序进行吧！”



要想这么做，议席终端机、投票机等所有系统都必须正常启动。但当时根本做不到。很多职员无法进入国会，或在与戒严军人对峙。总共就没几个人，还要同时承担不太熟悉的工作。内部计算机网也被封锁。如果想让议员们看到解除戒严的表决案，就要在国会主厅几层楼下面的事务处把文件装在USB里手动连接。这需要韩文文件和PDF版本，但职员也是第一次尝试，只带来了韩文文件。因此，还发生了再次冲过戒严军人到楼下去转换成PDF的事情。



好不容易做好了表决准备，距离朝野政党协商确定的全体会议开幕时间却还有4分钟。这时候传来了戒严军人强行推进主会议场大门的声音。人们纷纷高喊为什么不立即进行表决。禹元植在记录当时情况的著作中写道：“那几分钟，我听到了一辈子挨的骂。”每分每秒都心急如焚。按照公告，表决直到凌晨1点才开始。那天晚上与对抗戒严军人一样激烈的，是为了守护“程序”的斗争。



为了等待程序成熟而耗尽心血，在弹劾前总统尹锡悦时也是如此。随着宪法法院推迟裁决，国民们一边与焦虑作斗争，一边默默地等待。在此基础上，8名法官做出了一致决定。当时宪法法院代理院长文炯培表示：“判决书也由8人修改，最大限度地反映了每个人的意见。”如果宪法法院在“为什么不尽快宣判”的压力下放弃全场一致，就不能平息当时的反弹舆论。



程序得到遵守，就有让对方信服的力量。“不仅要守护正义，还要彰显正义”的法言，强调程序上的正义能产生实质性的正义。也就是说，只有具备正义的外观，接受审判的一方才能接受结果，只有这样才能就什么是不义达成社会协议。在戒严军人不知何时会攻进来的生死攸关之时，国会职员们重新拿来了PDF文件，宪法法院法官们直到最后也没有放弃，凝聚了众志，这也是为了完成正义的外观而作出的努力。让曾表示“即使国会解除，只要戒严第二次、第三次就可以”的尹锡悦前总统停下来的，就是这种程序的力量。



最近共同民主党正在推进的内乱专办法庭等司法改革法案，背后有着一个共同的想法：只要是为了实现铲除内乱这一正义，即使做法上看起来不够正义也无所谓。司法界等各方在在指出有违宪的可能性，党内议员也在担心，但法司委执政党议员在常任委员会进行了强行处理。他们对程序的正当性不感兴趣到了这种程度。此等仓促制定的法律，不仅会遭到戒严势力的反扑，甚至还会破坏国民好不容易守护的法治秩序。



一年前，当戒严军人涌向国会主会议场门外之时，尹锡悦在龙山官邸一味死撑之时，我们都抵挡住了跳过程序的诱惑。不禁要问，执政党究竟是被什么追赶，如此执着于仓促立法？

